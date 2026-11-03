«تنمية المجتمع بدبي» تخرّج 16 مشاركاً في «وصال»

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي تخريج الدفعة الثالثة من برنامج التأهيل المهني الوالدي، ضمن مبادرة «وصال» للوالدية الإيجابية، بمشاركة 16 خريجاً وخريجة، ليرتفع إجمالي خريجي البرنامج إلى 54، بواقع 20 في الدفعة الأولى، و18 في الثانية.

وتنفذ الهيئة البرنامج، بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة ومدارس دبي في البرشاء وند الشبا، لبناء القدرات الوالدية، وتعزيز الوقاية الأسرية، ودعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، من خلال تنمية المهارات التربوية، وترسيخ الممارسات الإيجابية.

ويعتمد البرنامج على استدامة المعرفة وتبادل الخبرات، بإشراك خريجي الدفعات السابقة في نقل معارفهم إلى المشاركين الجدد.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، الدكتور أحمد الهاشمي، أن «وصال» تعكس التوجه نحو الاستثمار في القدرات الوالدية والوقاية الأسرية، مشيراً إلى أن تمكين الوالدين بالمعرفة والمهارات التربوية استثمار في مستقبل الأجيال، وأن استدامة أثر البرامج تتحقق بإشراك المستفيدين في نقل المعرفة وتبادل الخبرات، لبناء أسر أكثر استقراراً وتلاحماً.

ويركز البرنامج على تطوير التواصل الأسري، وفهم الاحتياجات النفسية والعاطفية والتربوية للأبناء، والتعامل الإيجابي مع التحديات السلوكية، وتعزيز الحوار والتوجيه والتفاهم، لبناء علاقات قائمة على الثقة والاحترام والاحتواء. كما يُمكّن الوالدين من التعرّف المبكر إلى التحديات التربوية والتعامل معها بوعي، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الأبناء.

من جانبها، أكدت مديرة إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، الدكتورة ناعمة خلفان الشامسي، أن البرنامج يحوّل المعرفة التربوية إلى ممارسات إيجابية تُعزّز التواصل وفهم احتياجات الأبناء.

• 54 إجمالي خريجي برنامج التأهيل المهني الوالدي.