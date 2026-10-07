إبداعات عبدالقادر الريس وروائع تاريخية في «دبي المالي العالمي»

روائع تاريخية، وأعمال فنية معاصرة، وإبداعات تلخص مسيرة الفنان الإماراتي، عبدالقادر الريس، تزين مركز دبي المالي العالمي طوال الشهر الجاري، إذ تحتضن الوجهة النابضة بالثقافة وتجارب أسلوب الحياة في المدينة سلسلة من المعارض الفنية التي تقدمها نخبة من المؤسسات وصالات العرض العالمية، لتثري المشهد الثقافي وتمهّد لانطلاق النسخة المقبلة من «ليالي الفن» و«مسار المنحوتات» في نوفمبر المقبل.

وتقدم صالات العرض المشاركة، ومن بينها «كريستيز» و«أوبرا جاليري» و«طبري آرت سبيس» و«جاليري RARARES»، مجموعة واسعة من المعروضات التي تستقطب جامعي الأعمال الفنية وعشاقها، ما يعزز مكانة المركز بين أبرز وجهات الفنون والثقافة والحياة الحضرية المعاصرة في دبي.

وتمهّد المعارض لانطلاق النسخة الـ22 من «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي، والمقررة إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل، إلى جانب النسخة الخامسة من معرض «مسار المنحوتات»، التي تنطلق أيضاً في نوفمبر تحت شعار «أشكال المستقبل»، لتحوّل المساحات العامة في المركز إلى معرض فني في الهواء الطلق يضم منحوتات لفنانين إماراتيين وعالميين على مدى ستة أشهر.

وتجمع فعالية «ليالي الفن» على مدار أربع أمسيات نخبة من الفنانين وصالات العرض وعشّاق الفن ضمن برنامج متنوع يحتفي بالفنون البصرية والتجارب التفاعلية والعروض الحية. وتقدم الفعالية المجتمعية للزوار باقة من التجارب الفنية والثقافية عبر مجالات الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي والتصميم والجداريات والفنون متعددة الوسائط، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل والفعاليات الموسيقية.

وتالياً باقة من المعارض الفنية والثقافية التي يستضيفها المركز خلال أكتوبر الجاري:

«النايد»

تُقدّم أوبرا جاليري معرض «النايد»، وهو معرض استعادي يحتفي بمسيرة الفنان عبدالقادر الريس، الذي يُعدّ من أبرز الشخصيات المؤثرة في تاريخ الفن الإماراتي الحديث، ويسلّط المعرض - الذي ينطلق غداً ويستمر حتى 25 الجاري - الضوء على ممارسات فنية تمتد لأكثر من 50 عاماً، ويتتبع تطور أعمال الريس من خلال خمس سلاسل فنية بارزة: الغاف، والخط (الحروفية)، والانطباعية، والهاء، والتجريد.

ويضم «النايد» مجموعة نادرة من الأعمال المحفوظة ضمن مقتنيات الفنان الخاصة، إلى جانب أعمال جديدة تُعرض للمرة الأولى، مسلطاً الضوء على مسيرة الريس الفنية وما تزخر به من تأملات عميقة في التراث الإماراتي والثقافة الإسلامية والمناظر الطبيعية والعمارة والخط العربي واتجاهات الفن التجريدي المعاصر.

«كريستيز»

تستضيف «كريستيز» في مركز دبي المالي العالمي مجموعة مختارة من أبرز الأعمال المشاركة في مزادها المرتقب في لندن، بعنوان «فنون العالمين الإسلامي والهندي»، وسيضم مجموعة واسعة من البُسط والسجاد. وتستعرض الدار أعمالاً توثق مسيرة فنية غنية امتدت لأكثر من 1500 عام عبر منطقة جغرافية واسعة، تمتد من إسبانيا غرباً إلى ماليزيا شرقاً.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى 10 الجاري أيضاً مجموعة من الإبداعات الفنية التي ازدهرت إبان الحكم الإسلامي في الهند، لاسيما خلال العصر المغولي وما تلاه، وتشمل قطعاً خزفية ومخطوطات ولوحات وأعمالاً معدنية ومنسوجات ونماذج من فن الخط؛ إذ تجسّد هذه المقتنيات التقاليد الفنية المتنوعة التي نشأت في هذه المنطقة، واللغة البصرية المشتركة التي جمعت بينها.

«مطاردة وحيد القرن»

تقدم جاليري RARARES معرض «مطاردة وحيد القرن: كركدن الرغبة» الذي يجمع أعمال ثلاثة فنانين ينتمون إلى مدارس وتخصصات فنية مختلفة، وهم النحات تشونكوك لي، المقيم في سيؤول؛ والفنانة مارينا بايسل، مؤسسة جاليري RARARES؛ والفنانة تاتيانا تشورسينا، المقيمة في موسكو.

ويتخذ المعرض - الذي انطلق أمس ويستمر حتى 26 الجاري - من وحيد القرن رمزاً للرغبة ليطرح تساؤلات عميقة حول ما يسعى الإنسان إلى بلوغه، وما يتعلم باعتباره جديراً بالسعي، وكيف يمكن للرغبة في الوصول إلى شيء ما بعيد المنال أن تتحول تدريجياً إلى رغبة في امتلاكه.

ومن خلال منحوتات تشونكوك لي الهجينة الغنية بالزخارف، وأعمال مارينا بايسل التحويلية متعددة الوسائط، واللوحات التجريدية لتاتيانا تشورسينا، يتناول الفنانون المسافة الفاصلة بين البحث والامتلاك، وبين الواقع والخيال، كما يستكشفون التداخل بين الرغبات الشخصية والتأثيرات التي يفرضها المجتمع.

«رفاق الدرب»

تستضيف جاليري «طبري آرت سبيس» معرض «رفاق الدرب»، من إعداد الفنان والكاتب والمؤرخ الثقافي البروفيسور عمر خليف، الذي يتولى أيضاً مهمة القيّم الفني للمعرض.

ويجمع المعرض - الذي ينطلق غداً ويستمر حتى 30 نوفمبر - أعمال ستة فنانين هم: سونيا بالاسانيان، وجاي تشوهان، ولويزا كوريا بيريرا، ولاليثا لاجمي، وإيرين شاينمان، وعمر خليف. ويستكشف تجارب فنية تمتد عبر إفريقيا وآسيا وأوروبا والأميركتين، مستنداً إلى حصيلة عقدين من أبحاث خليف وكتاباته وعلاقاته بالفنانين.

وتتناول موضوعاته التنقل والروابط الإنسانية والذاكرة والتبادل الثقافي، كما يضم أعمالاً شهيرة وأخرى نادراً ما عُرضت من قبل. ويرافق المعرض إصدار محدود يضم قصائد أصلية ومقالاً بقلم القيّم الفني، فيما يتضمن برنامج الافتتاح غداً جلسة قراءة، وجولة في المعرض، وحفل إطلاق كتيّب فني، وحواراً يجمع عمر خليف ومليحة طبري.

«ليالي الفن»

تفتح «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي باب المشاركة أمام الفنانين المعاصرين والمجموعات الفنية وصالات العرض لعرض أعمالهم ومقتنياتهم ضمن النسخة الـ22 من الفعالية، المقررة إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل، وباب التقديم مفتوح لأعمال الفنون البصرية والتجارب التفاعلية والعروض الحية حتى 29 الجاري.

«النايد» يضم مجموعة نادرة من الأعمال المحفوظة ضمن مقتنيات عبدالقادر الريس الخاصة.

• 25 أكتوبر الجاري، موعد اختتام معرض الريس.