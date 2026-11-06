«الولاء السياحي» في دبي يتيح تأشيرة متعددة الدخول

كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تفاصيل برنامج «بطاقة الولاء السياحي»، الأول من نوعه عالمياً على مستوى المدن، والذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أخيراً، ضمن مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية قطاع السياحة في دبي. ويتيح البرنامج للزوّار المتكررين لدبي عضوية حصرية لمدة خمس سنوات، بنظام الدعوات فقط من خلال ترشيحات الشركاء، ويوفر لأعضائه مجموعة من المزايا والخدمات والتجارب الحصرية، إلى جانب تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات.

ويهدف البرنامج إلى تشجيع الزوار على تكرار زيارة دبي، وجعل تجربة السفر إليها أكثر سهولة وتميزاً، بما يعزز ارتباطهم بالإمارة.

ويحظى البرنامج بدعم مجموعة واسعة من الشركاء في القطاع الخاص، ويقدم باقة من العروض والمزايا الحصرية للزوار المتكررين لدبي.

وسيتم تفعيل عضوية الزوار المتكررين الذين تتم دعوتهم للانضمام إلى «بطاقة الولاء السياحي» بعد الموافقة على طلبات التأشيرة الخاصة بهم واستيفائهم معايير الأهلية المحددة، وبعد تأكيد العضوية سيحظى الأعضاء بإمكانية الاستفادة الفورية من مجموعة من المزايا الحصرية التي يقدمها شركاء البرنامج، بما فيها بطاقة السعادة للسياح، الخاصة بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، إضافة إلى رصيد مقدم من مجموعة «ماجد الفطيم» يمكن استخدامه في متاجر التجزئة والوجهات الخاصة بها.

ومن المقرر الإعلان لاحقاً عن مزايا حصرية إضافية يقدمها الشركاء، بما فیھا ترقیة فئات الغرف الفندقية، والدخول إلى صالات الضیافة، والحجز المسبق للفعالیات.

وتوجه دعوات الانضمام إلى المسافرين المؤهلين، من خلال برامج ولاء مختارة، وشركات عالمية لدى الشركاء الأوائل للبرنامج، من بينهم «طيران الإمارات»، و«أكور»، و«فيزا»، بينما سيتم انضمام مزيد من الشركاء إلى البرنامج مستقبلاً.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم: «يجسّد إطلاق برنامج (بطاقة الولاء السياحي)، رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مواصلة الابتكار في القطاع السياحي، وتعزيز تنافسية دبي وجهة عالمية رائدة، من خلال تقديم مبادرات نوعية تثري تجارب الزوار وتشجعهم على تكرار زيارة الإمارة».

من جانبه، قال مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، اللواء خلف أحمد الغيث: «يُمثل برنامج (بطاقة الولاء السياحي) خطوة عملية لترجمة طموح دبي في بناء علاقات مستدامة مع زوارها إلى خدمات تجعل عودتهم أكثر سهولة، وتمنحهم قيمة إضافية مع كل زيارة».

فوائد للشركات العالمية

يحقق برنامج «بطاقة الولاء السياحي» فوائد ملموسة للشركات العالمية، من خلال إتاحة الفرصة لموظفیھا من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة المتكررة في الاجتماعات والفعالیات التي تستضیفھا دبي على مدار العام، والاستفادة من فترات إقامتھم في استكشاف ما تزخر به المدینة من تجارب استثنائیة ومتنوّعة.