دبي تتوج «المقاتلين المحترفين» اليوم

عقدت رابطة المقاتلين المحترفين ومؤسسة «إم في بي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، مؤتمراً صحافياً في دبي، استعرض خلاله المقاتلون استعداداتهم لنزالات اليوم في صالة كوكاكولا أرينا، والتي يتصدرها النزال الروسي المرتقب بين حامل اللقب فاديم نيمكوف ومواطنه سيرجي بيلوستيني على لقب العالم للوزن الثقيل.

وأكد نيمكوف سعادته بالعودة إلى المنافسات في دبي، مشيراً إلى أن علاقته بمواطنه خارج القفص لن تؤثر في طموحه لحسم المواجهة، فيما شدد بيلوستيني على تركيزه على تقديم أفضل أداء. كما سلط المؤتمر الضوء على نزال وزن الوسط بين البلجيكي باتريك هابيرورا والمصري عمر الدفراوي، وسط تأكيد الطرفين جاهزيتهما للمنافسة.

وشهد المؤتمر أيضاً مواجهة كلامية بين الملاكم الأميركي جيك بول والفرنسي سيدريك دومبيه، استعداداً لنزالهما المقرر في 24 ديسمبر المقبل في دبي، ضمن ثماني جولات في وزن الكروزرويت، فيما أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة «MVP» ناكيسا بيداريان إضافة نزال يجمع الهولندي أليستير أوفريم والبريطاني جيمي مانوا إلى بطاقة الحدث.