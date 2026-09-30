العبار: الذكاء الاصطناعي سينجز مخططات المدن في 5 ساعات

قال مؤسس شركة «إعمار العقارية»، محمد العبار، إن الفلسفة التقليدية لبعض المطورين العقاريين الحاليين باتت «مملة جداً»، على حد وصفه، وتفتقر إلى الابتكار، مشدداً على أن مستقبل التطوير العمراني يكمن في دمج التكنولوجيا المتطورة وسرعة الاستجابة لمتطلبات جودة الحياة، حيث سينجز الذكاء الاصطناعي مخططات المدن في خمس ساعات.

وأضاف العبار، خلال جلسة حوارية عقدت «عن بعد» ضمن فعاليات معرض «ليفكس 2026» لجودة الحياة والاستثمار في أبوظبي، أن حصر المطورين أعمالهم في نماذج نمطية مكررة (غرفة وصالة وغرفتين وصالة) دون تقديم قيمة مضافة أو تغيير حقيقي يمثل عملاً خالياً من الإبداع.

واستعرض العبار فلسفته الاستثمارية التي تقوم على مبدأ «التفعيل قبل التطوير»، مشيراً إلى أن أولى الخطوات في مشروعاتهم الحالية تبدأ بخلق الحياة في المكان قبل بناء أي جدار أو بيع أي وحدة.

وضرب العبار مثالاً بمشروع الواجهة النهرية في العاصمة الصربية بلغراد بطول 1.5 كيلومتر، قائلاً: «قبل أن نبني أو نبيع أي شيء، نظفنا النهر من السفن القديمة، وشيّدنا مسارات للمشي والجري والدراجات، ووفرنا مناطق لألعاب الأطفال وتشجيراً مميزاً ومطاعم، وفتحنا المساحة بالكامل للعامة، مع التركيز على الفن والموسيقى والأوركسترا».

ولفت إلى أن هذا الأسلوب انعكس مباشرة على القيمة الاستثمارية للمشروع، حيث بدأت أسعار البيع من 1700 يورو للمتر المربع، وقفزت بعد تسع سنوات لتصل إلى 6000 يورو للمتر.

وشدد العبار على أن شراء المنزل هو القرار الأهم في حياة الإنسان، ما يفرض على المطور مسؤولية طويلة المدى.

وفي تعليق اتسم بالدعابة حول كيفية موازنته بين ضغوط تحقيق العوائد المالية وبناء مساحات جمالية، قال العبار: «لهذا السبب هربت من الشركة بفضل زملائي، لكنني قفزت في فخ آخر، لأن الشركة محكومة بمؤشرات أداء تراقب وتدقق بعناية».

وحول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تصميم مدن المستقبل، أكد العبار أنها أحدثت تغييرات جذرية تعزز الكفاءة والقدرة على فهم احتياجات العملاء وخفض التكاليف.

وتوقع العبار تحولاً هائلاً في شكل المجتمعات العمرانية بحلول عامي 2030 و2035، مدفوعاً بتبني تقنيات القيادة الذاتية.

وكشف العبار عن قفزة نوعية في سرعة الإنجاز بفضل الاعتماد الكامل على الكوادر الداخلية، والاستغناء عن المستشارين الخارجيين، مستشهداً بمشروع جديد للشركة في آسيا، قائلاً: «كنا ننجز المخطط الرئيس للمشروع في ستة أسابيع، والآن بفضل التكنولوجيا والأنظمة الداخلية المتطورة، سيصبح إنجاز المخطط كاملاً مسألة خمس ساعات فقط».

محمد العبار:

• حصْـر المطورين أعمالهم في نماذج نمطية دون تقديم قيمة مضافة عمل بلا إبداع.