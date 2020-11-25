816 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 816 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 256 مبايعة بقيمة 621.01 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 162.64 مليون درهم، و236 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 458.37 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم، وتلتها منطقة مردف بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم، وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة أم الشيف.

وتصدرت منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 134.15 مليون درهم، منها 7 رهون أراض بقيمة 18.7 مليون درهم، و50 رهنا لفلل وشقق بقيمة 115.45 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 40 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 15 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 61.15 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 32 مليون درهم.



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