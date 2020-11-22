"طيران الإمارات": أولى شحنات لقاح "كورونا" تصل مخازن الشركة في هذا التاريخ

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال نائب رئيس أول دائرة الشحن في شركة طيران الإمارات، نبيل سلطان، إن الناقلة تجري محادثات مع أكثر من 12 شركة للصناعات الدوائية حول العالم، بما في ذلك شركات "فايزر" و"بيونتيك"، فضلاً عن شركة "مودرنا" في إطار نقل لقاح "كورونا".

وتوقع سلطان، في لقاء عقد عن بعد مع وسائل الإعلام، أن تصل أولى الشحنات الخاصة باللقاح إلى منشآت الشركة في دولة الإمارات في منتصف ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن مسؤولية الناقلة تتمثل في نقل وتوصيل اللقاح بالتنسيق والتعاون مع الشركات المصنّعة.

ولفت إلى أن الشركة تجري محادثات مع مصنعي اللقاح لتوفير الخدمة اللوجستية المتكاملة ونقل اللقاح انطلاقا من دبي إلى دول العالم.

وبين أن الناقلة ستزيد من السعة الاستيعابية لأسطولها المخصص لعمليات الشحن الجوي خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب الكبير، خصوصاً مع بداية العام الجديد.

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