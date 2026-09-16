"طيران الإمارات": تحويل طلبية طائرات البوينغ 787 إلى "777X" وارد.. والقرار خلال شهرين

قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "طيران الإمارات"، عادل الرضا، لـ"الإمارات اليوم"، إن خيار تحويل طلبية الناقلة من طائرات البوينغ 787 دريملاينر إلى "777X" "وارد" في ظل عملية التأخر التي طالت هذه الطائرة.

ولدى "طيران الإمارات" حالياً طلبية تضم 35 طائرة بوينغ 787، منها 20 طائرة من طراز 787-8 و15 طائرة من طراز 787-10.

وقال الرضا على هامش سوق السفر العربي 2026، إن الناقلة تدرس مساراً يتعلق بهذه الطلبية في ضوء جدول التسليم ومتطلبات تجهيز الطائرات، وخصوصاً في ظل الناقلة استلام طلبية البوينغ "777X" في منتصف العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، أشار الرضا، إلى أن طائرة إيرباص A350 التي تشغلها الناقلة حالياً، توفر من ناحية السعة المقعدية والمدى، مزايا تقارب قدرات طائرة البوينغ 787، مضيفاً أن خيار التحويل إلى "777 إكس" يظل مطروحاً بالنسبة لـ"طيران الإمارات".

وأضاف: كل شيء وارد وسنبحث كل شيء بهذا الخصوص مع الشركة المصنعة، موضحاً أن "طيران الإمارات" أمام خيارين؛ إما المضي في العمل لاستلام طائرات 787 وفق الجدول الذي يتم الاتفاق عليه مع شركة بوينغ، أو الاتجاه إلى خيار تحويل الطلبية إلى طائرات "777 إكس".

وأكد الرضا أن النقاش بين "طيران الإمارات" وشركة "بوينغ" بشأن طلبية طائرات البوينغ 787 سيتضح خلال الشهرين المقبلين، على أن تحدد الناقلة بعد ذلك المسار الذي ستتخذه.

وفي حال قررت "طيران الإمارات" المضي في استلام طائرات 787، توقع الرضا ألا تبدأ عمليات التسليم قبل نهاية عام 2029.

ويأتي بحث الخيارات المتعلقة بطلبية 787 في وقت تواصل فيه طيران الإمارات تعزيز أسطولها من الطائرات عريضة البدن، مع استلام طائرات إيرباص A350 وترقب وصول طائرات بوينغ 777X، ضمن خطط الناقلة لتوسيع أسطولها.