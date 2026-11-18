أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري، أن دبي تواصل تعزيز قدراتها الاقتصادية والاستثمارية رغم الاضطرابات الإقليمية والعالمية التي شهدها عام 2026، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت عن استثمارات تتجاوز 570 مليار دولار داخل الإمارة في إطار توجهها لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة والقطاعات، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

وقال بدري، خلال مشاركته في منتدى «سيمفور» بـ«وادي السيليكون» في الولايات المتحدة، إن دبي لا تكتفي بتجاوز التحديات، بل تعمل على الخروج منها بمزيد من القوة، كاشفاً أن عدد سكان دبي ارتفع بنحو 250 ألف نسمة خلال العام الجاري، إلى جانب تسجيل مستويات قياسية في عدد السكان والالتحاق بالمدارس، ما يعد مؤشراً مهماً إلى جاذبية المدينة للعائلات والمقيمين، فضلاً عن المستويات القياسية التي تم تسجيلها في القروض والودائع.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الإمارة على تجاوز التقلبات وتعزيز موقعها الاقتصادي في ظل استمرار تدفق السكان والمواهب والشركات.

وأضاف بدري أن الاستثمارات في دبي تأتي في وقت تواصل فيه الإمارة تعزيز جاذبيتها أمام الشركات والمستثمرين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يبدي ثقة في السوق وآفاقها المستقبلية، بالتوازي مع استمرار الحكومة في الاستثمار ودعم الاقتصاد.

كما أكد أن طموحات دبي الاقتصادية لم تتغير رغم التحديات، لافتاً إلى استمرار العمل بالخطة العشرية التي وضعت في عام 2023، والهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة والوصول بها إلى مصاف أفضل ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية، وقال إن الخطة لاتزال على المسار المحدد لها.

وفي ما يتعلق بدور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قال بدري إن دبي تتمتع بموقع جيد للاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التقنيات في ظل تبنيها واستقطاب المواهب المتخصصة.

وذكر أن دولة الإمارات سجلت خلال السنوات الخمس الماضية أسرع نمو في تركز المواهب العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار بدري إلى تحول طبيعة وجود الشركات العالمية في دبي مع توجه مزيد منها إلى توسيع أنشطة البحث والتطوير ونقل وظائف عالمية لتدار من الإمارة، بدلاً من الاقتصار على وجود مكاتب، مستفيدة من سهولة إدارة العمليات العالمية والاتصال بالأسواق الدولية، فضلاً عن جودة المؤسسات التعليمية والطبية.

وأوضح أن الموقع الجغرافي لدبي يتيح الوصول إلى آسيا وأوروبا خلال نحو ست ساعات في كل اتجاه، فيما ترتبط بأكثر من 400 مدينة عبر رحلات جوية مباشرة، مشيراً إلى أهمية الربط الجوي في دعم حركة الشركات والأعمال العالمية.

وحول اهتمام الشركات والمستثمرين في «وادي السيليكون» بدبي، بيّن بدري أن استفساراتهم تتركز في ثلاثة محاور رئيسة، أولها توافر المواهب وسهولة استقطاب الكفاءات والحصول على التأشيرات، وثانيها البيئة التنظيمية والأنظمة المعمول بها في مختلف القطاعات، وثالثها الدعم الحكومي وإمكانية إيجاد شركاء للمشروعات المشتركة.

وأكد أن مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية تعمل على ربط الشركات بالجهات التنظيمية والشركاء المحتملين، وتسهيل إجراءات تأسيس أعمالها وتوسعها، مشيراً إلى أن دورها لا يقتصر على جذب الشركات إلى دبي، بل يمتد إلى مساعدتها على المساهمة في الاقتصاد وتسريع أنشطتها.

وأشار إلى أن دبي تتبنى نهجاً يركز على تطوير الأطر التنظيمية للعديد من المجالات، لافتاً إلى أن دبي المركز العالمي الأول للتكنولوجيا المالية، كما أشار إلى إنشاء سلطة تنظيمية مستقلة للأصول الافتراضية الأولى من نوعها عالمياً، وأصبحت ضمن أفضل ثلاث جهات تنظيمية عالمية في هذا القطاع.