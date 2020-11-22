"طيران الإمارات" تكشف عن طاقة منشآت تخزين لقاح "كورونا" في دبي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشف نائب رئيس أول دائرة الشحن في شركة طيران الإمارات، نبيل سلطان، أن الطاقة الاستيعابية للطائرات المخصصة للشحن تصل إلى نحو 7000 أو 8000 طن يومياً، فيما من الممكن زيادتها بحسب الطلب مع بدء توزيع اللقاح عالمياً خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سلطان في لقاء عقد عن بعد مع وسائل الإعلام، أن منشأة "الإمارات سكاي فارما"، مخصصة لمناولة الأدوية الحساسة للحرارة بسرعة وأمان تام في قرية الشحن بمطار دبي الدولي، لافتاً إلى أن طاقتها الاستيعابية تصل إلى 4000 حاوية، وبإمكان كل حاوية أن تتسع لنحو 100 ألف جرعة.

وأضاف أن سياسة النقل لدى الشركة تتمثل في تخزين اللقاح في منشآتها في دبي، ونقلها إلى مختلف الدول بالتنسيق مع شركات الأدوية المصنعة، وبكميات مناسبة إلى نقاط التوزيع النهائي في المستشفيات والمراكز المعتمدة، لافتاً إلى أن عملية نقل اللقاح لها متطلبات عدة، خصوصاً في ما يتعلق بدرجات الحرارة المنخفضة للغاية.

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