"طيران الإمارات": توزيع لقاح "كورونا" سيتركز بشكل أكبر في هذه المناطق

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفاد نائب رئيس أول دائرة الشحن في شركة طيران الإمارات، نبيل سلطان، بأن شبكة وجهات الشحن الجوي للناقلة تغطي حالياً 130 دولة حول العالم، باستخدام الأسطول المخصص للشحن الجوي، فضلاً عن استغلال السعة المتاحة على طائرات الركاب، مبينا أن الطاقة الاستيعابية حالياً تصل إلى نحو 5000 طن يومياً وقد ترتفع لتصل إلى 7000 أو 8000 قريباً.

وقال إن "طيران الإمارات" تنسق مع شركات الأدوية العالمية لنقل اللقاح إلى مختلف المناطق الجغرافية وبشكل خاص شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى أميركا الجنوبية، لافتاً إلى أنه وفي ظل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات فمن المتوقع أن تلعب "طيران الإمارات" دوراً بارزاً في إيصال اللقاح إلى نسبة كبيرة من السكان حول العالم.

وأضاف سلطان أن دولة الإمارات استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية في قطاع الشحن الجوي واليوم هي الأكثر استعداداً للتعامل مع مسألة توزيع اللقاح وإيجاد الحلول اللوجستية في مختلف المراحل بدءاً من تسلم اللقاح من الشركات المصنعة وصولاً إلى الاستخدام النهائي.

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