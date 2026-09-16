«طيران الإمارات»: عمليات التوظيف مستمرة

قال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن مؤشرات النمو والحجوزات لدى الناقلة إيجابية، مشيراً إلى أن الحجوزات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وصلت إلى مستويات مماثلة للعام الماضي وأقوى في بعض الفترات.

وأكد كاظم للصحافيين على هامش معرض سوق السفر العربي 2026 في دبي، أن الطلب لايزال قوياً، سواء على حركة «الترانزيت» عبر المحطات الخارجية أو على دبي، خصوصاً مع الموسم الشتوي وما يتضمنه من أجندة فعاليات وأنشطة.

كما أكد استمرار «طيران الإمارات» في عمليات التوظيف، مشيراً إلى أن الشركة لم توقف التوظيف.

وقال إن نمو الشركة وإضافة طائرات جديدة يتطلبان موظفين جدداً في مجالات محددة، لافتاً إلى أن الشركة تستمر في الإعلان عن الوظائف التي تحتاج إليها، كما أنها تلبي احتياجات الوظائف المطلوبة وفق المتطلبات التشغيلية.

وأوضح كاظم أن عدداً من الأسواق يسجل مستويات قوية من الطلب، في مقدمتها بريطانيا والصين والدول الإفريقية والهند وباكستان، فضلاً عن أسواق في الشرق، وكذلك أميركا الشمالية والجنوبية، لافتاً بشكل خاص إلى البرازيل والأرجنتين، حيث تعمل الطائرات على معدلات مرتفعة.

وأشار إلى أن الناقلة عملت خلال الفترات الأخيرة، لاسيما موسم الصيف، بنسب إشغال راوحت بين 75 و77%، معتبراً أن ذلك مؤشر ممتاز في ظل القيود التي كانت موجودة على السفر في المنطقة، إلى جانب قيود مرتبطة ببعض الشركات.

وقال إن تسجيل 8.6 ملايين مسافر خلال يوليو وأغسطس، وفق الأرقام التي سبق الإعلان عنها، يعكس قوة علامتي دبي و«طيران الإمارات» وثقة المسافرين بهما، مشيراً إلى أن الناقلة تلاحظ زيادات في أرقام الحجوزات أسبوعاً بعد أسبوع، ما يعد مؤشراً ممتازاً.

وأعرب كاظم عن تفاؤله باستمرار مستويات الطلب التي شهدها الصيف، أو تسجيل مستويات أعلى، موضحاً أن الموسم الشتوي عادة ما يكون قوياً، خصوصاً خلال ديسمبر، مدعوماً بالفعاليات المقامة في دبي.

وذكر أن «طيران الإمارات» أضافت رحلات إلى عدد من الوجهات ضمن شبكتها للموسم الشتوي، معتبراً أن هذه الإضافات ستسهم في جذب حركة سياحية جديدة خلال الموسم الشتوي.

وفيما يتعلق بحركة «الترانزيت»، أوضح كاظم أن توزيع الحركة يبلغ نحو 70% لـ«الترانزيت» و30% للركاب الذين يدخلون دبي، لافتاً إلى أن أحد أهداف الناقلة في الفترة المقبلة، هو تنشيط حركة «الترانزيت» بحيث يدخل مزيد من المسافرين إلى دبي.

وأضاف أن الناقلة تعتزم الإعلان، بعد معرض سوق السفر العربي، عن مبادرات ترويجية جديدة لدعم حركة السياحة إلى دبي خلال الموسم الشتوي، بما يشمل المسافرين الذين يقصدون دبي وجهة نهائية، وكذلك ركاب الترانزيت، بهدف تشجيعهم على تجربة المدينة.

وكشف كاظم عن ملاحظة ارتفاع في الحجوزات خلال أكتوبر، لاسيما بالتزامن مع عطلات منتصف الفصل الدراسي خلال الأيام الـ10 الأخيرة من الشهر. وقال إن «طيران الإمارات» تشهد قفزة في الحجوزات خلال تلك الفترة، مع توقعات بحركة سياحية قوية من بريطانيا والدول الأوروبية إلى دبي.

كما أشار إلى وجود حركة قوية من دولة الإمارات خلال فترة الإجازة، موضحاً أن هذه الحركة ستكون في الغالب سياحة قصيرة المدى إلى وجهات تقع ضمن نطاق أربع إلى خمس ساعات طيران، إلى جانب استمرار تدفق الحركة إلى دبي من محطات عدة بمستويات أكبر من المعتاد.

وأكد كاظم استمرار الناقلة في سياسة النمو وإضافة الرحلات، وقال إن الناقلة تتوقع زيادة عدد طائرات «إيرباص» من 30 طائرة حالياً إلى 36 طائرة بنهاية العام، مبيناً أن الطائرات الست الإضافية من طراز «A350» ستستخدم في تشغيل رحلات إلى مناطق مختلفة، وإضافة رحلات إلى الشبكة.

وقال إن الشركة تتطلع إلى الإعلان عن وجهات جديدة في الموسم الصيفي المقبل، مشيراً إلى أن وتيرة تسلم الطائرات تبلغ نحو طائرة «A350» واحدة شهرياً.

كما أعرب عن تفاؤله بتسلم طائرات «بوينغ 777 إكس» في صيف 2027، معتبراً أن ذلك سيمنح الشركة زخماً جديداً في عملية النمو خلال العام المقبل.