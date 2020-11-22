"طيران الإمارات": توقيع اتفاقية لتوصيل اللقاح إلى نقاط الاستخدام النهائي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال نائب رئيس أول دائرة الشحن في شركة طيران الإمارات، نبيل سلطان، إن الناقلة تجري محادثات مع شركة "دي إتش إل"، لتوزيع اللقاح وتوصيله إلى نقاط الاستخدام النهائي بعد نقلها بالطائرات إلى الوجهة المقصودة، متوقعاً أن يتم التوقيع على اتفاقية معها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف سلطان أن نقل اللقاح سيكون له أولوية بالنسبة لقطاع الشحن الجوي على الصعيد العالمي خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يتم التنسيق والتعاون مع مختلف شركات الشحن الجوي حول العالم وتلك المتخصصة بالأعمال اللوجستية، وغيرها من أطر التعاون بين القطاع الخاص والحكومي بخصوص توصيل اللقاح إلى الجميع.

وبين أنه يمكن تخزين اللقاح في الثلج الجاف لمدة 10 أيام من نقطة الاستلام ونقلها خلال هذه الفترة إلى نقاط الاستخدام النهائي، كما أنه بالإمكان أيضاً إعادة تزويد الحاويات نفسها بالثلج الجاف مرة أخرى لمدة 10 أيام إضافية، مشيراً إلى أن الناقلة ستنقل اللقاحات من منشآتها في دبي إلى الدول الأخرى بحسب الكمية المطلوبة والمناسبة لاستخدامها في إطار زمني محدد.

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