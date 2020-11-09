الأسهم المحلية تربح 4 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - وام

سيطرت الإيجابية على حركة تعاملات أسواق المال المحلية، مع بداية اليوم الأول من الأسبوع، في سوقَي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، حيث ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو أربعة مليارات درهم في ختام جلسة أمس.

وكان «دبي المالي» بدأ تعاملاته على ارتفاع محدود، خلال النصف الأول من عمر الجلسة، لكن ارتفاع وتيرة صعود بعض أسهم قطاعَي العقار والبنوك، أسهم في زيادة نسبة التحسن بعد ذلك.

ومع ارتفاع وتيرة التحسن أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2181 نقطة بزيادة نسبتها 1%، ما يمهد لتجاوز حاجز جديد خلال الأيام المقبلة وفق معطيات التحليل الفني.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أقفل المؤشر عند 4706 نقاط، بانخفاض طفيف لم تتجاوز نسبته 0.25%.

وكان سهم «إعمار العقارية»، المرتفع إلى 2.66 درهم، في مقدمة الأسهم التي قادت النشاط في السوق، وسط تداولات نشطة جاوزت قيمتها 44 مليون درهم.

وحقق سهم بنك دبي الإسلامي مكاسب جيدة، بالغاً مستوى 4.11 دراهم، إضافة إلى سهم «تبريد» المغلق عند 2.65 درهم.

وفي سوق أبوظبي واصل سهم «الدار» ارتفاعه إلى 2.67 درهم، إلى جانب سهم بنك أبوظبي التجاري المغلق عند 5.85 دراهم، و«أبوظبي للطاقة» 1.67 درهم. وعلى مستوى السيولة، بلغت قيمة الصفقات المبرمة 420 مليون درهم تقريباً، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 174 مليون سهم، نُفذت من خلال 4028 صفقة.

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