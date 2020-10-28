مليار درهم.. السيولة المتداولة في أسواق المال المحلية

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

شهدت أسواق المال المحلية تعاملات قوية، أمس، في كل من سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغت قيمة السيولة المتداولة في كلا السوقين مليار درهم، مع إغلاقات خضراء للمؤشرات الرئيسة. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.25% عند مستوى 4683 نقطة. كما أغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 1.13% عند مستوى 2191 نقطة. وحققت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب بمقدار سبعة مليارات درهم في ختام التعاملات.

وتفصيلاً، قال المحلل المالي، جمال عجاج، لـ«الإمارات اليوم»، إن «هناك ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة التداولات اليومية، خصوصاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بشكل مطرد منذ قرابة شهر، إلا أن جلسة أمس سجلت تداولات قاربت مليار درهم، الأمر الذي لم نشهده منذ فترات طويلة»، عازياً ذلك إلى أخبار الشراكات التي تم إعلانها بين شركات مدرجة وحكومة أبوظبي، ممثلة في «القابضة» ADQ، إضافة إلى وجود استثمار مؤسسي ودخول محافظ استثمارية خلال الفترة الماضية، ما خلق زخماً وإقبالاً من قبل المستثمرين.

وأضاف عجاج أن حركة الأسواق المالية بالدولة استمرت لفترة لا تواكب أداء نظيرتها العالمية، رغم المقومات الداعمة، لذا هناك مستويات ينتظر أن تسجلها المؤشرات لتواكب مؤشرات الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن سوق دبي المالي به عدد من الأسهم الموقوفة عن التداول، لذا يتجه التركيز على الأسهم النشطة مثل إعمار العقارية والاتحاد العقارية، لافتاً إلى وجود بعض الحذر في ضخ الاستثمارات الفردية باتجاه أسواق الأسهم، لكن الدخول المؤسسي يشجع المستثمرين المحليين ويجذب استثمارات الأجانب.

وبحسب بيانات السوقين، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية جلسة أمس، مرتفعاً بنسبة 1.25% عند مستوى 4683 نقطة، مصحوباً بتداولات قيمتها 821 مليون درهم، وعددها 225 مليون سهم، نفذت من خلال 3961 صفقة.

وارتفع سهم أبوظبي الأول بنسبة 1.4% عند 11.5 درهماً، وبتداولات تجاوزت 10 ملايين سهم.

وانخفض سهم أبوظبي التجاري بنسبة 1.6% عند 5.87 دراهم، وبتداولات قاربت 13 مليون سهم، بينما انخفض سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.9% عند 3.35 دراهم، وبتداولات تجاوزت 10 ملايين سهم.

كما أغلق مؤشر سوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 1.13% عند مستوى 2191 نقطة، وبتداولات قيمتها 178 مليون درهم، محصلة التعامل بيعاً وشراء على 122 مليون سهم، نفذت من خلال 2887 صفقة، فيما بلغ عدد الشركات التي تم تداولها 31 شركة، ارتفع منها 12، وانخفض 13، وظلت ست شركات من دون تغيير.

وأقفل سهم إعمار العقارية مرتفعاً بنسبة 5.8% عند 2.74 درهم، وبتداولات قاربت 16 مليون سهم، بينما انخفض سهم سوق دبي المالي بنسبة 1.1% عند 0.84 درهم، وبتداولات تجاوزت ثمانية ملايين سهم.

وانخفض سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.9% عند 9.42 دراهم، وبتداولات تجاوزت ثلاثة ملايين سهم، بينما أقفل سهم ديار للتطوير عند سعره السابق 0.28 درهم، وبتداولات قاربت ثمانية ملايين سهم.

وكان من أكثر الأسهم تداولاً سهم الاتحاد العقارية، منخفضاً بنسبة 0.4% عند 0.27 درهم، وبتداولات قاربت 21 مليون سهم.

- الدخول المؤسسي يشجع المستثمرين المحليين ويجذب استثمارات الأجانب.

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