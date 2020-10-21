سهم داماك يرتفع بالنسبة القصوى رغم انخفاض مؤشر دبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

ارتفع سهم داماك العقارية على الرغم من انخفاض مؤشر سوق دبي المالي، في جلسة تداول اليوم، حيث ارتفع داماك بنسبة 14.4٪، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر سوقه بنسبة 0.44%.

وأغلق سهم داماك العقارية مرتفعا بنسبة 14.4% عند 1.11 درهم، وبتداولات قاربت 29 مليون سهم.

وجاء انخفاض مؤشر سوق دبي المالي بسبب تراجع أسهم بعض الشركات القيادية في قطاعي العقارات والبنوك، حيث انخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 1.1% عند 2.62 درهم، كما انخفض سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.6% عند 9.48 درهم.

أما أكثر الأسهم تداولاَ، فكان سهم الاتحاد العقارية مرتفعا بنسبة 1.4% عند 0.284 درهم، وبتداولات تجاوزت 58 مليون سهم.

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