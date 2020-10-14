القيمة السوقية للأسهم تكسب 4 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

واصلت أسواق المال مسارها الصاعد للجلسة الثانية على التوالي، وإن كان بوتيرة بطيئة، في وقت بلغت كمية السيولة التي تعامل بها المستثمرون، خلال جلسة تداول أمس، 740 مليون درهم، منها 280 مليون درهم في سوق دبي المالي، و460 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بأربعة مليارات درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.11% عند مستوى 2237 نقطة، فيما ارتفعت أسهم 10 شركات من أصل 32 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم 19 شركة، وبقيت أسهم ثلاث شركات على ثبات. واختتم سهم «إعمار العقارية» منخفضاً بنسبة 0.4% عند 2.68 درهم، وبتداولات جاوزت 14 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 0.7%، بتداولات جاوزت 30 مليون سهم.

بدوره، أقفل سهم «الإمارات دبي الوطني» عند سعره السابق 10.45 دراهم، وبتداولات قاربت مليونَي سهم.

وكان سهم «الاتحاد العقارية»، الأكثر تداولاً، وأغلق مرتفعاً بنسبة 10.6% بتداولات جاوزت 270 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنهى المؤشر العام الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.27%، عند مستوى 4545 نقطة.

وأقفل سهم «الدار العقارية» مرتفعاً بنحو 1.5% عند 2.07 درهم، وبتداولات قاربت 37 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «أبوظبي التجاري» بنسبة 2.3% عند 5.83 دراهم، بتداولات جاوزت ثمانية ملايين سهم. وأقفل سهم «أبوظبي الأول» عند سعره السابق 11.22 درهماً، بتداولات جاوزت سبعة ملايين سهم.

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