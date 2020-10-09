4.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 4.7 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 797 مبايعة بقيمة 1.73 مليار درهم، منها 64 مبايعة لأراضٍ بقيمة 420.45 مليون درهم، و733 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.31 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 2.57 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 93 هبة بقيمة 431.34 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 89 مليون درهم في منطقة أم هرير الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة «سيح شعيب 4»، ثم مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم، وثالثة في منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها أربع مبايعات بتسعة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 68 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم.

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