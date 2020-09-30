830 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جاوزت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 830 مليون درهم، وشهدت الدائرة تسجيل 285 مبايعة بقيمة 557.88 مليون درهم، منها 36 مبايعة لأراضٍ بقيمة 193.47 مليون درهم، و249 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 364.4 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة «سيح شعيب 4»، تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الثالثة».

وتصدرت «وادي الصفا 3» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة أربع مبايعات بقيمة ثمانية ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة «برج خليفة»، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في المنطقة نفسها، ثم مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة «مرسى دبي».

وتصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم، تلتها منطقة «برج خليفة» بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهونات قيمة قدرها 211.63 مليون درهم، منها 27 رهناً لأراضٍ بقيمة 180.89 مليون درهم، و29 رهناً لفلل وشقق بقيمة 30.75 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 61.02 مليون درهم.

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