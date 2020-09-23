530 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جاوزت التصرفات العقارية، في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 530 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 237 مبايعة بقيمة 363.26 مليون درهم، منها 30 مبايعة لأراضٍ بقيمة 90.85 مليون درهم، و207 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 272.42 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 105.69 ملايين درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 16 هبة بـ61.73 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، تليها مبايعة بثمانية ملايين درهم في المنطقة نفسها، ثم مبايعة بستة ملايين درهم في منطقة «ند الحمر».

وتصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة ثماني مبايعات بقيمة 20 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها خمس مبايعات بثلاثة ملايين درهم، وثالثة في «ند الحمر» بتسجيلها ثلاث مبايعات بـ12 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بتسعة ملايين درهم في منطقة «مرسى دبي»، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بأربعة ملايين درهم في منطقة «ند الشبا الأولى»، وأخيراً مبايعة بثلاثة ملايين درهم في منطقة «برج خليفة».

وتصدرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 99 مبايعة بـ142 مليون درهم، تلتها منطقة «الثنية الخامسة» بتسجيلها 17 مبايعة بسبعة ملايين درهم.

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