568.5 مليون درهم تداولات أسواق المال المحلية

المصدر: مدحت السويفي - دبي

سجلت أسواق الأسهم المحلية أداء متبايناً خلال جلسة أمس، إذ ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.79%، بينما شهد سوق دبي المالي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2%. وشهد السوقان تداول 351.21 مليون سهم بقيمة 568.51 مليون درهم. وأغلق سوق أبوظبي عند مستوى 4546 نقطة رابحاً 35.36 نقطة بعد تداول 79.01 مليون سهم بقيمة 337.31 مليون درهم من خلال تنفيذ 1733 صفقة، مدعوماً بنمو سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.15%.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.62%، وقطاع العقارات بنسبة 0.36%، بينما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، وقطاع الطاقة بنسبة 0.16%.

وتصدر سهم شركة الجرافات البحرية، الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق بنسبة 9.65%، تلتها شركة أغذية بنسبة 7.59%، ثم شركة «أكسا للتأمين» بنسبة 5.26%، ومن حيث الانخفاضات سجل سهم «أركان لمواد البناء» قائمة الأسهم الأكثر هبوطاً بنسبة 2.53%، في حين كان سهم الشركة العالمية القابضة، الأنشط من حيث القيمة بسيولة بلغت 75.79 مليون درهم.

إلى ذلك، شهد مؤشر سوق دبي المالي حركة عرضية، مغلقاً على 2320 نقطة، بعد تداول 272.2 مليون سهم، بقيمة 231.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4247 صفقة.

وسجلت أسهم 20 شركة من أصل 35 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 12 شركة، فيما بقيت ثلاث شركات على ثبات.

وتصدر «التأمين» قطاعات السوق من حيث الارتفاعات، إذ ارتفع بنسبة 2.79%، قاده في ذلك سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 14.93% مقترباً من حاجز الحد الأعلى للارتفاعات، وذلك عبر تداول 22.612 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون درهم.

وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاعات سهم شركة أريج للتأمين بنسبة ارتفاع 7.14%، حيث أغلق السهم عند 1.5 درهم، فيما سجلت شركة إعمار للتطوير من قطاع العقارات المركز الثالث من حيث الارتفاعات بنسبة 5.37%، إذ أغلق سهمها على سعر 2.55 درهم.

في المقابل، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.71%، وقطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.51%، بينما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.39%، وقطاع الخدمات بنسبة 1.08%.

وكان سهم شركة إثمار القابضة، الأنشط على مستوى الأحجام في سوق دبي، بعد تداول 52.88 مليون سهم، في حين كان سهم شركة إعمار للتطوير، الأنشط من حيث القيمة بسيولة بلغت 30.85 مليون درهم.

«التأمين» تصدر قطاعات السوق من حيث الارتفاعات.

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