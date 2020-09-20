"أمان" تتصدر ارتفاعات الأسهم في دبي والجرافات في مقدمة سوق أبوظبي

المصدر: مدحت السويفي – دبي

سجلت أسواق الأسهم الإماراتية أداءاً متبايناً خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.79%، مغلقاً عند 4546 نقطة، في المقابل مني سوق دبي المالي انخفاضات طفيفة، حيث انخفض مؤشر السوق بنسبة 0.2%، وأغلق على 2320 نقطة.

وتصدر سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين "أمان"، الارتفاعات في دبي مسجلاً نمو بنسبة 14.93%، بينما تصدرت شركة الجرافات البحرية الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق بنسبة 9.65%.

وتفصيلاً ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.79% مغلقاً عند 4546 نقطة، رابحاً 35.36 نقطة، حيث تم تداول 79.01 مليون ورقة بقيمة 337.31 مليون درهم، بعد تنفيذ 1733 صفقة، مدعوماً بنمو سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.15%.



وقفزت القيمة السوقية للسوق بـ 1.97 مليار درهم لتصل إلى 680.75 مليار درهم، مُقابل 678.78 مليار درهم في الجلسة الماضية، وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.62%، وقطاع العقارات بنسبة 0.36%، بينما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.60 %، وقطاع الطاقة بنسبة 0.16 %.



وتصدرت شركة الجرافات البحرية في السوق الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق بنسبة 9.65%، تلتها شركة أغذية بنسبة 7.59%، ثم شركة أكسا للتأمين بنسبة 5.26%، ومن حيث الانخفاضات سجل سهم أركان لمواد البناء قائمة الأسهم الأكثر هبوطاً بنسبة 2.53 %، أما سهم الشركة العالمية القابضة هو الأنشط من حيث القيمة بسيولة بلغت 75.79 مليون درهم، كما كان سهم شركة الدار العقارية هو الأكثر تداولاً من حيث الأحجام بعد تداول 30.70 مليون سهم.

إلى ذلك شهد مؤشر سوق دبي المالي حركة عرضية حيث انخفض مؤشر السوق بنسبة طفيفة عند 0.2%، وأغلق على 2320 نقطة، وتم تداول 272.20 مليون سهم، بقيمة 231.20 مليار درهم من خلال تنفيذ 4247 صفقة، . وسجلت أسهم 20 شركة ارتفاعاً من أصل 35 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 12 شركة، فيما بقيت ثلاث شركات على ثبات.

وتصدر التأمين قطاعات السوق من حيث الارتفاع، مرتفعاً بنسبة 2.79٪ خلال جلسة اليوم، يقوده في ذلك سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 14.93%، مغلقاً على سعر 93 فلس للسهم وذلك عبر تداول 22.612 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون درهم، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاعات سهم شركة أريج للتأمين بنسبة ارتفاع 7.14%، وأغلق السهم 1.50 درهم، سجل شركة إعمار للتطوير من قطاع العقارات المركز الثالث من حيث الارتفاعات بنسبة 5.37%، مغلقاً على سعر 2.55 درهم.

وفي المقابل انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.71%، وقطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.51%، بينما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.39%، وقطاع الخدمات بنسبة 1.08%، وقطاع العقارات بنسبة 0.34%.

وكان السهم الأنشط على مستوى الأحجام شركة إثمار القابضة، المُدرجة أيضاً في بورصة البحرين بعد تداول 52.88 مليون سهم، كما كان سهم شركة إعمار للتطوير هو الأنشط من حيث القيمة بسيولة بلغت 30.85 مليون درهم.

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