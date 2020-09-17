5.8 مليارات درهم مكاسب سوق دبي المالي في 5 جلسات

المصدر: دبي ■وام

أنهى سوق دبي المالي تداولات أمس على المربع الأخضر، مواصلاً مساره الصاعد للجلسة الخامسة على التوالي ضمن أسبوع من التعاملات وصفت بأنها الأفضل منذ أشهر عدة.

وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة خلال الأسبوع الماضي 5.8 مليارات درهم وسط تداولات مكثفة جاوزت قيمتها 2.66 مليار درهم، منها نحو مليار درهم سجلت في جلسة أمس، على سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع سعره إلى مستوى 11 درهماً. ومع الأداء الإيجابي المتواصل للسوق نجح المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي في كسر حاجز فني جديد صاعداً إلى مستوى 2320 نقطة بزيادة نسبتها 2.2% مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي. وكان واضحاً منذ بداية جلسة اليوم الأخير من الأسبوع، محافظة السوق على نشاطه بدعم من ارتفاع سيولة التداول التي بلغت ذروتها في النصف الثاني من عمر الجلسة، وتركزت في معظمها على شريحة من أسهم قطاعات البنوك والعقار والتأمين التكافلي. وأظهر الرصد الخاص بحركة الأسهم في جلسة أمس، استمرار صعود سهم «إعمار للتطوير» الذي وصل إلى مستوى 2.42 درهم، إضافة إلى سهم «داماك» المغلق عند 96 فلساً، فيما صعد سهم «بنك دبي الإسلامي» إلى 4.35 دراهم. وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في جلسة أمس 1.46 مليار درهم، حيث وصل عدد الأسهم المتداولة 554 مليون سهم نفذت من خلال 6212 صفقة.

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