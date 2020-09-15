تباين أداء أسواق المال.. و"دبي المالي" الأكثر تماسكاً

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

تباينت إغلاقات أسواق المال المحلية لجلسة اليوم، ما بين ارتفاع في "دبي المالي"، وتراجع طفيف في "أبوظبي للأوراق المالية".

لكن منذ بداية الأسبوع تتخذ مؤشرات الأسواق مسارا عرضيا متماسكا مع ارتفاعات أو انخفاضات طفيفة.

وفي التفاصيل، أغلق مؤشر سوق دبي المالي اليوم، مرتفعا بنسبة 0.47% عند مستوى 2293 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون درهم، فيما ربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة 1.5 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 21 شركة من أصل 35 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم تسع شركات، وبقيت خمس شركات على ثبات.

وأقفل سهم "الاتحاد العقارية" مرتفعا بنسبة 2% عند 0.31 درهم، وبتداولات جاوزت 63 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "إعمار مولز" بنسبة 3.5% عند 1.48 درهم، وبتداولات قاربت 25 مليون درهم.

وارتفع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 0.7% عند 2.9 درهم، وبتداولات بلغت 17 مليون سهم، فيما ارتفع سهم "إعمار للتطوير" بنسبة 1.8% عند 2.29 درهم، وبتداولات بلغت نحو ثمانية ملايين سهم.

من جهته، أقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية، منخفضا بنسبة 0.14% عند مستوى 4509 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 337 مليون درهم.

وأغلق سهم "إشراق للاستثمار"، مرتفعا بنسبة 6% عند 0.4 درهم، وبتداولات جاوزت 17 مليون سهم، بينما انخفض سهم "أدنوك للتوزيع" بنسبة 0.9% عند 3.4 دراهم، وبتداولات جاوزت 17 مليون سهم.



وانخفض سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.7% عند 11.3 درهم، وبتداولات قاربت 7 ملايين سهم، بينما أقفل سهم الدار العقارية عند سعره السابق 2.06 درهم، وبتداولات قاربت 29 مليون سهم.

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