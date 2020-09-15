أسواق المال تواصل مسارها الصاعد.. و«الأخضر» يغلب على «دبي المالي»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

حافظت أسواق المال على تماسكها الذي بدأته أول من أمس، لتواصل مسارها الصاعد لليوم الثاني على التوالي.

وغلب اللون الأخضر على مؤشرات الأسهم القيادية، لاسيما في سوق دبي المالي الذي أنهى مؤشره، التعاملات، مرتفعاً بنسبة 0.35% عند مستوى 2282 نقطة، بتداولات قيمتها 298.5 مليون درهم، حصيلة التعامل، بيعاً وشراء على 316.7 مليون سهم، نفذت من خلال 4929 صفقة، في ما تم تداول أسهم 35 شركة، ارتفعت منها أسهم 24 شركة، وانخفضت أسهم ثماني شركات، وبقيت أسهم ثلاث شركات دون تغيير.

أسهم قيادية

وأقفل سهم «أرابتك» مرتفعاً بنسبة 1.3% عند 0.61 درهم وبتداولات جاوزت 32 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «داماك» بنسبة 6.5% عند 0.96 درهم، بتداولات جاوزت 23 مليون سهم.

بدوره، ارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.7% عند 2.91 درهم وبتداولات جاوزت 10 ملايين سهم، بينما أقفل سهم «الإمارات دبي الوطني» عند سعره السابق 10.8 دراهم بتداولات جاوزت ثمانية ملايين سهم.

أما أكثر الأسهم تداولاً، فكان سهم «الاتحاد العقارية» مرتفعاً بنسبة 1.4% عند 0.3 درهم، بتداولات جاوزت 110 ملايين سهم.

«أبوظبي للأوراق المالية»

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.11% عند مستوى 4515 نقطة مصحوباً بتداولات كبيرة قيمتها 4.048 مليارات درهم، وحجمها 1.34 مليار سهم، نتيجة تنفيذ 20 صفقة كبيرة.

وأقفل سهم «الدار العقارية» مرتفعاً بنحو 1% عند 2.06 درهم بتداولات جاوزت 25 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 5.5% عند 3.43 دراهم بتداولات جاوزت 14 مليون سهم.

يُشار إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أعلنت أمس، إتمام عملية طرح خاص لـ1.25 مليار سهم من أسهم «شركة أدنوك للتوزيع»، ما يمثل 10% من رأس المال بقيمة 3.7 مليارات درهم.

تحسن ملحوظ

وقال المدير في شركة الأنصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، إن أسهم القطاع العقاري في سوق دبي المالي شهدت تحسناً ملحوظاً دعم تماسك المؤشرات، وحافظ على مسارها الصاعد، على الرغم من تراجع أحجام التداولات، وذلك عكس الحال في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي ارتفعت فيه قيم التداولات بشكل ملحوظ، بعد إعلان «أدنوك» عن طرح خاص لحصة من أسهمها، إضافة إلى تبادل ملكيات في صفقات كبيرة.

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