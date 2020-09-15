متاجر ذهب تطالب بتسهيلات إيجارية لمواجهة تداعيات «كورونا»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

طالب مسؤولو محال لتجارة المشغولات الذهبية، بمنحهم تسهيلات إيجارية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتين إلى أنه يمكن لتلك التسهيلات أن تكون مؤقتة، حتى عودة التعافي للأنشطة الاقتصادية، وتحسن الطلب بشكل مناسب.واقترحوا عبر «الإمارات اليوم» خفضاً في القيم الإيجارية، أو الاعفاء من السداد لفترات تراوح بين أربعة وستة أشهر.

بدورها، أكدت شركات عقارية مؤجرة توفير تسهيلات لمحال الذهب، تشمل تأجيل دفعات إيجارية، مع منح شهر أو شهرين مجانيين، فيما لجأت شركات إلى تقديم تخفيضات إيجارية بنسب محددة وصلت إلى 20%.

وأوضحت أن التوسع في منح التسهيلات من الأمور الصعبة، نظراً لوجود التزامات مالية على الشركات العقارية نفسها تجاه بنوك أو شركات مقاولات، ما يحتم عليها الوفاء بالتزاماتها المالية.

تكاليف تشغيلية

وتفصيلاً، قال مدير محل «ماشوم» للمجوهرات، راج أوباهي، إن محال المشغولات الذهبية تحملت منذ بداية جائحة «كوفيد-19» تكاليف تشغيلية عدة، في وقت عانت فيه من تأثر المبيعات بشكل كبير.

وأكد أن حصول هذه المحال على تسهيلات من الشركات المؤجرة، أمر مهم، من خلال تخفيضات في القيم الإيجارية، والإعفاء من السداد لفترة أربعة أشهر على الأقل، حتى تتمكن المحال من تحمل تداعيات الجائحة، وتحسن مبيعاتها بشكل مناسب.

تراجع المبيعات

بدوره، شدد مدير شركة «سيرويا» للمجوهرات، شندو سيرويا، على أهمية تعاون الشركات العقارية بشكل موسع مع متاجر الذهب لمواجهة تداعيات الجائحة، وذلك عبر منحها تخفيضات إيجارية أو فترات إعفاء مناسبة تراوح بين أربعة وستة أشهر، وتسهيلات في السداد.

ولفت إلى أن محال تجارة الذهب شهدت فترة إغلاق، في ظل التدابير والاجراءات الاحترازية التي طبقت في الأسواق، محلياً، وعلى مستوى العالم، وواجهت تراجعاً ملحوظاً في المبيعات، ما انعكس سلباً على تجارة المشغولات والمجوهرات الذهبية في مختلف أسواق العالم.

التوسع في الدعم

أما مدير المبيعات في محل «مجوهرات المطروشي»، ديب راجيش، فرأى أنه من المهم لشركات إدارة العقارات أن تتوسع في منح التسهيلات لمحال الذهب، مؤكداً أن التسهيلات المحدودة لن تدعم أنشطة تلك المحال بشكل كافٍ، كونها تحملت فترة إغلاق جاوزت 30 يوماً، وما نتج عنها من تأثر للمبيعات التي لم تعد إلى معدلاتها السابقة.

غياب السيّاح

في السياق نفسه، لفت مدير محل «مجوهرات بغداد»، رواد السعودي، إلى أن المحل لم يحصل على أي تسهيلات إيجارية مناسبة، على الرغم من التكاليف التشغيلية التي تحملها منذ بداية الجائحة.

وأكد أن الجائحة كانت لها تداعيات مؤثرة على حركة المبيعات، لاسيما مع غياب الأفواج السياحية خلال تلك الفترة عن الأسواق، مشدداً على أهمية الدور المجتمعي للشركات العقارية، والمساهمة في منح محال الذهب تخفيضات إيجارية، وإعفاء مؤقت من إيجارات فترة تراوح بين أربعة وستة أشهر.

تسهيلات مؤقتة

أما مدير المبيعات في محل «مجوهرات عنان»، عبدالعزيز الخطيب، فأكد أن تعاون الشركات العقارية في منح محال الذهب تخفيضات وتسهيلات إيجارية، وفترات إعفاء، سيسهم في دعم قدرات وأنشطة تلك المتاجر، لاسيما مع استمرار الجائحة.

وأضاف: «يمكن اعتبار تلك التسهيلات مؤقتة، حتى تتعافى مبيعات محال الذهب، خصوصاً مع توقع المزيد من الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة».

التزامات وتعاقدات

من جانبه، قال مدير شركة عقارية مؤجرة لمحال مشغولات ذهبية، (أ.ح)، إن المحال ملتزمة ببنود واشتراطات التعاقدات الإيجارية، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فقد عملت الشركة على توفير تسهيلات في السداد، تشمل تأجيل دفعات إيجارية، مع منح شهر أو شهرين مجانيين، بحسب دراسة ظروف كل محل تجاري.

وأكد أن التوسع في منح تسهيلات من الأمور الصعبة، نظراً لوجود التزامات بنكية على الشركة العقارية نفسها، ما يحتم عليها الوفاء بالتزاماتها المالية.

خياران للتسهيلات

بدوره، رأى مسؤول شركة عقارية، (ف.أ)، أن من الصعب على الشركة أن تتوسع بشكل كبير في تسهيلاتها الممنوحة للمحال التجارية، نظراً للالتزامات المالية الخاصة بالشركة العقارية تجاه بنوك وشركات مقاولات.

وأكد أن الشركة منحت بعض المحال التجارية خيارين: بين الحصول على تخفيضات إيجارية تصل إلى 18%، أو الحصول على شهرين مجانيين.

المشاركة في التحمّل

في السياق نفسه، قال مدير التأجير في شركة عقارية، (م.ب)، إن تداعيات جائحة «كوفيدــ19» أثرت في السوق عموماً، وبالتالي، فإن من الطبيعي أن تشارك المحال في تحمّل بعض الأعباء، مع صعوبة التوسع في منح تسهيلات، نظراً لوجود التزامات لدى الشركات العقارية تجاه البنوك.

وأضاف أنه وعلى الرغم من وجود عقود ملزمة للمتاجر، فإن الشركة صنفت المستأجرين من محال المشغولات الذهبية بحسب حالة كل متجر، ومنحت تخفيضات إيجارية تراوح بين 15 و20%، إلا أنه يصعب التوسع بشكل أكبر حالياً.

«مجموعة الذهب» تتوقع تعافي المبيعات بشكل كبير

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن المجموعة تلقت ملاحظات ومطالبات خلال الفترة الماضية من شركات ومتاجر مشغولات ذهبية من أعضائها، للحصول على تسهيلات إيجارية تشمل تخفيضات وإعفاءات من سداد ما يراوح بين أربعة وستة أشهر، وذلك حتى تتمكن تلك المحال من مواجهة تداعيات جائحة «كورونا» التي تسببت في بطء المبيعات، لاسيما مع تحمّل تلك المحال كلفة تشغيلية، وفترة إغلاق، وتراجعاً في حركة السياح.

وأكد أن المجموعة بادرت بالتواصل مع عدد من الشركات العقارية، ووجدت تفاعلاً من بعضها، في وقت لم تستجب به شركات أخرى، لظروف أو سياسات خاصة بها.

ولفت عبدالله إلى أن تلك التسهيلات المقترحة يمكن أن تكون مؤقتة، حتى تشهد المبيعات تحسناً، لاسيما مع توقع تعافي المبيعات بشكل كبير مع عودة الرحلات الجوية لوجهات مختلفة، وترقب المزيد من الأفواج السياحية خلال الموسم الشتوي، لافتاً إلى أن تلك الأفواج كانت تستأثر بالنسب الكبرى من المبيعات قبل الجائحة.

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