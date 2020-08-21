5.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 5.5 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 631 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم، منها 102 مبايعة لأراض بقيمة 477.4 مليون درهم، و529 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 681.78 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 4.12 مليارات درهم، في حين شهدت الهبات تسجيل 53 هبة بقيمة 269.16 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 51 مليون درهم في منطقة ند الحمر، تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، ثم مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وتصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، وثالثة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها تسع مبايعات بقيمة 51 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 68 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعتان في منطقة جميرا الأولى، قيمة كل منهما 10 ملايين درهم.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 64 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم، وثالثة في «الخليج التجاري» بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

- «البرشاء جنوب الرابعة» تصدرت في مبايعات الشقق والفلل.

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