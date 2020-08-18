589 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 589 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم، تسجيل 103 مبايعات، بقيمة 149.14 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 66.52 مليون درهم، و83 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 82.62 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في نفس المنطقة، تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة «وادي الصفا 3».

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعاتن إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وتلتها منطقة «وادي الصفا 6» بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم وتلتها «جميرا الثانية» بتسجيلها مبايعتين بقيمة 27 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى، وأخيرا مبايعة بقيمة مليوني درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، وتلتها الثنية الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 412.76 مليون درهم منها 28 رهنا لأراضي بقيمة 390.36 مليون درهم، و24 رهنا لفلل وشقق بقيمة 22.4 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 296 مليون درهم، وأخرى في منطقة جميرا الثانية بقيمة 23 مليون درهم.

وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 27.67 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة المطينه بقيمة 7 ملايين درهم.



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