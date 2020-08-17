2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 120 مبايعة بقيمة 258.31 مليون درهم، منها 21 مبايعة لأراضٍ بقيمة 103.36 ملايين درهم، و99 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 154.95 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 2.37 مليار درهم، بينما تم تسجيل خمس هبات بقيمة 7.4 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة أم الشيف، ثم مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت أربع مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها أربع مبايعات بـ10 ملايين درهم، وثالثة في «الحبية السادسة» بتسجيلها مبايعتين بثلاثة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعتين في منطقة «جميرا الأولى»، الأولى بتسعة ملايين درهم، والثانية بستة ملايين درهم، ثم مبايعة بستة ملايين درهم أيضاً في منطقة برج خليفة.

وتصدرت «جميرا الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها تسع مبايعات بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة تسعة ملايين درهم.

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