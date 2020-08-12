إعمار العقارية تسجل ملياري درهم أرباحاً خلال النصف الأول

المصدر: دبي - وام



حققت شركة "إعمار العقارية" أداء اتسم بالمرونة خلال النصف الأول من العام 2020 وذلك بتسجيلها إيرادات بقيمة 9 مليارات درهم تقريبا من جميع أصولها و أرباحا صافية بقيمة ملياري درهم تقريبا، فيما بلغت قيمة المبيعات العقارية للمجموعة 5.12 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وذلك وفق النتائج المالية للشركة التي أعلن عنها اليوم.

و قال محمد العبار رئيس مجلس ادارة "إعمار العقارية" في تصريح له، إن النتائج التي تحققت خلال النصف الأول أكدت قدرتنا على المحافظة على قوتنا والتعامل مع مختلف الظروف والاستجابة لها بسرعة ومرونة وهو ما أظهرناه في تعاطينا مع الظروف الحالية.



وأضاف: " لقد طبقنا العديد من الاستراتيجيات التي أثبتت مرونة أنشطتنا ومكنتنا من تحقيق هذا الأداء القوي الذي تضمن توسيع النطاق الجغرافي لأعمالنا" .

وأكدت "إعمار العقارية" أن "إعمار للتطوير" حققت إيرادات قدرها 4818 مليون درهم وصافي أرباح قدرها 1036 مليون درهم خلال النصف الأول 2020.

وشددت "إعمار للتطوير" التزامها بتسليم جميع مشروعاتها وفقا للجداول الزمنية المحددة، فقد سلمت الشركة حتى شهر يونيو 2020 أكثر من 64,700 وحدة سكنية في دبي و الأسوق العالمية الأخرى مع أكثر من 43,500 وحدة تم تسليمها في دولة الإمارات .



وتعمل الشركة حاليا علي إنجاز أكثر من 29,000 وحدة في الإمارات العربية المتحدة إلي جانب 11,000 وحدة في مشروعاتها قيد التطوير في الأسواق الدولية.

وبلغ إجمالي المبالغ المستلمة عن المشروعات قيد الإنجاز 41753 مليون درهم بما فيها 29569 مليون درهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

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