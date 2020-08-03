15.8 مليار درهم مكاسب الأسهم مع بداية تعاملات أغسطس

المصدر: أبوظبي ــ وام



بدأت أسواق المال الإماراتية أول أيام تعاملاتها في أغسطس الجاري على نشاط، بدعم من استمرار التداول على أسهم قطاعي العقار والبنوك، مع التركيز على شريحة الأسهم التي تقل قيمتها عن درهم. وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 15.8 مليار درهم في ختام الجلسة.



وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع إلى مستوى 4324 نقطة بزيادة نسبتها 0.45%، في حين صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.70% مغلقاً عند مستوى 2065 نقطة.

وشهدت سيولة التداول المزيد من التحسن خلال جلسة اليوم، بعدما ارتفعت قيمة الصفقات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى نحو 450 مليون درهم، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 629 مليون سهم نفذت من خلال 7722 صفقة.



وكانت أسهم البنوك قادت النشاط في سوق أبوظبي للاوراق المالية بعدما ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 11 درهماً، تبعه في الاتجاه نفسه سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 5.04 دراهم. وواصل سهم «أبوظبي للطاقة» تألقه صاعداً إلى 1.44 درهم الأمر الذي انعكس إيجابياً على القيمة السوقية عموماً.

أما في سوق دبي المالي، فقد شملت قائمة الأسهم الرابحة: سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع إلى 9.01 دراهم، في ما شهد سهم «الاتحاد العقارية» نشاطاً جيداً مرتفعاً إلى 35 فلساً إضافة إلى سهم «ديار للتطوير العقاري» الذي أغلق عند مستوى 28 فلساً.



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