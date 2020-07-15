565 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 565 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 100 مبايعة، بقيمة 205.07 ملايين درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 122.32 مليون درهم، و70 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 82.74 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الراس، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت أربع مبايعات بقيمة 24 مليون درهم، تلتها منطقة (اليفرة 3) بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة ثلاثة ملايين درهم، وتلتها منطقة «سيح شعيب 1» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة مليوني درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها تسع مبايعات بقيمة سبعة ملايين درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة ثلاثة ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 329.27 مليون درهم، منها 24 رهناً لأراضٍ بقيمة 312.46 مليون درهم، و18 رهناً لفلل وشقق بقيمة 16.8 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة رقة البطين بقيمة 150 مليون درهم، وأخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 81 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 30.83 مليون درهم، كانت أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 12 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي العمردي بقيمة 10 ملايين درهم.

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