454 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 454 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 75 مبايعة بقيمة 137.22 مليون درهم، منها 19 مبايعة لأراض بقيمة 50.74 مليون درهم، و56 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 86.48 مليون درهم، فيما سجلت الرهون قيمة قدرها 189.36 مليون درهم، في حين شهدت الهبات تسجيل 20 هبة بقيمة 127.95 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بسبعة ملايين درهم في منطقة «وادي الصفا 3»، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، فيما تصدّرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت تسع مبايعات بـ19 مليون درهم.

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