شركات «إعمار» تدفع «دبي المالي» نحو الصعود لليوم الثاني

المصدر: أبوظبي - وام

حافظ سوق دبي المالي على مساره الصاعد لليوم الثاني على التوالي، بدعم من مجموعة شركات «إعمار»، العاملة في العقار والتطوير والضيافة، إضافة إلى بعض أسهم البنوك، الأمر الذي دفع المؤشر العام لتجاوز حاجز فني مجدداً، ربما يمهد لتخطي حواجز أخرى خلال الأيام المقبلة، وبلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في ختام الجلسة نحو أربعة مليارات درهم.

وكان واضحاً، من خلال رصد حركة التعاملات، التحسن في «شهية» التداول مقارنة مع اليوم السابق، إذ رفعت المؤسسات والأفراد على حد سواء من وتيرة تداولاتهما على أسهم مجموعة شركات «إعمار».

وأسفرت حصيلة التعاملات عن ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى مستوى 2120 نقطة، بنمو نسبته 1.42%، مقارنة بجلسة منتصف الأسبوع.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تألقه مرتفعاً إلى مستوى 2.84 درهم، وسط تداولات مكثفة، إذ تجاوز عدد الأسهم المتداولة عليه 65 مليون سهم.

وسيطر النشاط نفسه على حركة سهم «إعمار مولز» الصاعد إلى 1.45 درهم، فيما ارتفع سهم «إعمار للتطوير» إلى 2.17 درهم.

وفي قطاع البنوك، واصل سهم بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعه إلى مستوى 9.10 دراهم.

ووصلت قيمة الصفقات المبرمة في السوق إلى 333 مليون درهم، في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة 350 مليون سهم نفذت من خلال 4900 صفقة.

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