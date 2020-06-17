«كابري بالاس جميرا» في إيطاليا يستقبل زواره اعتباراً من 25 يونيو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة جميرا» العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق الفاخرة، والتابعة لـ«مجموعة دبي القابضة»، عن افتتاح أبواب فندقها الإيطالي «كابري بالاس جميرا»، اعتباراً من 25 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2020، لاستقبال زواره تحت مظلة «مجموعة جميرا».

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الفندق يتميز بموقع مثالي في مدينة أناكابري الإيطالية، ويتربع على تلة تشرف على خليج نابولي.

وأكد البيان أن الفندق سيلتزم باتباع التوجيهات الصادرة عن الحكومة الإيطالية، ويطبّق حالياً مجموعة مكثفة من الإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامة الجميع.

وقال المدير العام لفندق «كابري بالاس جميرا» نائب الرئيس الإقليمي لـ«مجموعة جميرا» في إيطاليا وإسبانيا، إيرمانو زانيني: «تسعدنا العودة إلى استقبال زوارنا، ففريقنا يترقب هذه اللحظة بكل شغف وحماس، وهو جاهز لتقديم أرقى الخدمات، وتجارب الطهي التي يشتهر بها الفندق والتي تتماشى مع قيم ومعايير (مجموعة جميرا)».

يشار إلى أن الفندق يحتفي بالأعمال الفنية المعاصرة عبر مجموعة «المتحف الأبيض»، المنتشرة في جميع أنحائه، كما تغطي التصاميم الداخلية للمساحات المفتوحة غرف الفندق، البالغ عددها 68 غرفة، فيما تسهم الألوان البيضاء والزرقاء والمحايدة في توفير انطباعات مستوحاة من أجواء البحر الأبيض المتوسط.

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