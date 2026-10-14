فورسيزونز تستعرض أحدث توسعاتها الإقليمية وتجارب الضيافة الفاخرة في وجهاتها حول العالم

تستعرض فورسيزونز، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة والمساكن ذات العلامات التجارية، أحدث تطورات محفظتها المتنامية من الفنادق والمنتجعات والمساكن، إلى جانب مجموعة من تجارب الضيوف الجديدة والمتجددة في وجهاتها حول العالم.

وتواصل فورسيزونز تعزيز حضورها في عدد من أبرز أسواق السفر العالمية، مع تسليط الضوء على مشاريعها قيد التطوير في الإمارات والمنطقة، ووجهاتها التي افتُتحت حديثاً، وأحدث تجارب الضيوف في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وغيرها من وجهاتها حول العالم.

فصل جديد من النمو والتوسّع

في ظل الطلب المتزايد على تجارب السفر الفاخرة، تواصل فورسيزونز توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال افتتاح وجهات جديدة ومواصلة تطوير مجموعة واعدة من الفنادق والمنتجعات والمساكن ذات العلامة التجارية.

في الإمارات العربية المتحدة، تضم قائمة مشاريع فورسيزونز قيد التطوير منتجع فورسيزونز عجمان في الزوراء، ومساكن فورسيزونز الخاصة أبوظبي في شاطئ السعديات، ومنتجع ومساكن فورسيزونز رأس الخيمة في مينا.

تجارب متجددة في أبوظبي ودبي

في فندق فورسيزونز أبوظبي في جزيرة الماريه، تتنوّع تجارب الطعام وأسلوب الحياة مع سايكيندو ( Saikind ō )، الوجهة المستوحاة من الثقافة اليابانية، التي تجمع بين فن إعداد الكوكتيلات والاستماع إلى الموسيقى عبر نظام صوتي عالي الدقة. وفي وقت لاحق من هذا العام، يعود بوتشر آند ستيل ( Butcher & Still ) بحلّة متجددة تشمل تصاميم داخلية جديدة وقائمة مبتكرة من الكوكتيلات وتراساً أعيد تصميمه، فيما يستعد الفندق لافتتاح مطعم غايا ( GAIA ) الشهير، المعروف بتجربته المستوحاة من المطبخين اليوناني والمتوسطي.

)، الوجهة المستوحاة من الثقافة اليابانية، التي تجمع بين فن إعداد الكوكتيلات والاستماع إلى الموسيقى عبر نظام صوتي عالي الدقة. وفي وقت لاحق من هذا العام، يعود بوتشر آند ستيل ( ) بحلّة متجددة تشمل تصاميم داخلية جديدة وقائمة مبتكرة من الكوكتيلات وتراساً أعيد تصميمه، فيما يستعد الفندق لافتتاح مطعم غايا ( ) الشهير، المعروف بتجربته المستوحاة من المطبخين اليوناني والمتوسطي. وفي منتجع فورسيزونز دبي شاطئ جميرا، يحتفي جو جو براسيري ( Jou Jou Brasserie ) بنكهات البحر الأبيض المتوسط من خلال برانش السبت، الذي يقدّم مجموعة من الأطباق الشهية، إلى جانب حلويات مميزة من إبداع كبير الطهاة التنفيذي للحلويات نيكولا لامبرت. كما يقدّم ذا بيرل سبا آند ويلنس جميرا ( The Pearl Spa & Wellness Jumeirah ) تجربة متكاملة للعافية تمتد ليوم كامل، وتجمع بين تقييم اللياقة البدنية وعلاجات السبا المصممة لاستعادة النشاط وممارسات التركيز الذهني، لتمنح الضيوف فرصة لاستعادة التوازن والاهتمام بصحتهم الجسدية والذهنية.

) بنكهات البحر الأبيض المتوسط من خلال برانش السبت، الذي يقدّم مجموعة من الأطباق الشهية، إلى جانب حلويات مميزة من إبداع كبير الطهاة التنفيذي للحلويات نيكولا لامبرت. كما يقدّم ذا بيرل سبا آند ويلنس جميرا ( ) تجربة متكاملة للعافية تمتد ليوم كامل، وتجمع بين تقييم اللياقة البدنية وعلاجات السبا المصممة لاستعادة النشاط وممارسات التركيز الذهني، لتمنح الضيوف فرصة لاستعادة التوازن والاهتمام بصحتهم الجسدية والذهنية. أما في فندق فورسيزونز مركز دبي المالي العالمي، فيقدّم ذا بيرل سبا آند ويلنس مركز دبي المالي العالمي ( The Pearl Spa & Wellness DIFC ) تجربة بزنس ويلنس باور بريك ( Business Wellness Power Break ) ، وهي جلسة عافية مركّزة لمدة 30 دقيقة، صُممت لتمنح أصحاب جداول العمل المزدحمة فرصة لاستعادة النشاط والتوازن خلال يومهم. وتكتمل التجربة مع خيارات مميزة لتناول الطعام وقضاء الأمسيات، حيث يقدّم كيغو ( KIGO ) قائمة كايسيكي جديدة مستوحاة من نكهات الخريف، فيما يدعو لونا دبي ( Luna Dubai ) ضيوفه للاستمتاع بالكوكتيلات المميزة على وقع إطلالات بانورامية على أفق مركز دبي المالي العالمي.

افتتاحات ومشاريع جديدة في المنطقة

تواصل فورسيزونز تعزيز حضورها في المنطقة من خلال مجموعة من الافتتاحات والمشاريع الجديدة. ففي مصر، تشمل مشاريعها قيد التطوير فندق فورسيزونز الأقصر، وفندق ومساكن فورسيزونز الخاصة العاصمة الإدارية الجديدة في مشروع مدينتي.

أما في المملكة العربية السعودية، فقد شهد مطلع العام افتتاح منتجع ومساكن فورسيزونز البحر الأحمر في جزيرة شورى، الذي يقدم تجارب إقامة فاخرة تجمع بين الاسترخاء والمغامرات البحرية، إلى جانب منتجع ومساكن فورسيزونز أمالا في تريبل باي، الذي يركز على تجارب الصحة والعافية الفاخرة.

وتشمل خطط التوسع المستقبلية في المملكة افتتاح فندق ومساكن فورسيزونز جدة على الكورنيش في صيف عام 2027، إلى جانب فندق فورسيزونز المدينة المنورة المرتقب.

تجارب تجمع بين العافية وفنون الطهي ومتعة الاستكشاف

تواصل فورسيزونز، عبر محفظتها المتنوعة من الوجهات، ابتكار تجارب مصممة بعناية تجمع بين العافية والتميّز في فنون الطهي والاستكشاف، وتتيح للضيوف التعرّف عن قرب إلى كل وجهة وطبيعتها وثقافتها وما يميّزها.

وتدعو فورسيزونز ضيوفها في سيشل إلى استكشاف جمال الطبيعة والتعرّف عن قرب إلى الحياة البرية، والمشاركة في مبادرات الحفاظ على البيئة البحرية، وخوض تجارب غامرة لاستكشاف الشعاب المرجانية في منتجع فورسيزونز سيشل في جزيرة ديروش ومنتجع فورسيزونز سيشل. ومن أبرز هذه التجارب موسم تعشيش سلاحف منقار الصقر في جزيرة ديروش، إلى جانب تجربة الفطور على مدرج الطائرات (Breakfast on the Runway) الحصرية. أما في بيتيت آنس (Petite Anse)، فيقود فريق من علماء الأحياء البحرية المقيمين في المنتجع تجارب متنوعة تشمل الغوص السطحي بصحبة مرشدين، وترميم الشعاب المرجانية، والتصوير تحت الماء.

ومن سيشل إلى جزر المالديف، تمتد تجارب فورسيزونز المستوحاة من الطبيعة والبحر، حيث تجمع بين العافية واستكشاف الحياة البحرية وعطلات استثنائية على الجزر، تُصمم تفاصيلها بما يتناسب مع تطلعات كل ضيف.

وعلى بُعد رحلة قصيرة بقارب الدوني من منتجع فورسيزونز المالديف كودا هورا، تقدّم جزيرة أورجا منتجع الطب الطبيعي ( Ū RJ Ā Naturopathy Island) نهجاً جديداً للعافية، يجمع بين مبادئ العلاج الطبيعي والخبرات العلمية المتخصصة، بهدف مساعدة الجسم على استعادة توازنه وتعزيز النشاط .

نهجاً جديداً للعافية، يجمع بين مبادئ العلاج الطبيعي والخبرات العلمية المتخصصة، بهدف مساعدة الجسم على استعادة توازنه وتعزيز النشاط وإلى الشمال، يتيح منتجع فورسيزونز المالديف لاندا جيرافارو لضيوفه فرصة استثنائية لمشاهدة أسماك مانتا راي في محمية با أتول للمحيط الحيوي التابعة لليونسكو، من خلال برنامج مانتا أون كول ( Manta Call ) الرائد، بإشراف خبراء مقيمين من مؤسسة مانتا تراست ( Manta Trust).

) الرائد، بإشراف خبراء مقيمين من مؤسسة مانتا تراست ( أما المسافرون الباحثون عن أقصى درجات الخصوصية فيمكنهم حجز جزيرة فورسيزونز الخاصة في المالديف في منطقة فوافاه بالكامل لمجموعة واحدة. ويشمل الحجز الجزيرة كاملة مع غرف نومها السبع، ويختاً خاصاً بطول 19 متراً، إلى جانب فريق متخصص يتولى تصميم أدق تفاصيل الإقامة بما يلائم جميع العائلات.

وفي مختلف أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من تجارب الطعام الجديدة إلى جانب تجارب المستوحاة من خصوصية كل وجهة، بدءاً من سهول سيرينغيتي وصولاً إلى تلال جوهانسبرغ.

وفي فورسيزونز سفاري لودج سيرينغيتي، تدعو تجربة سينما الأدغال تحت النجوم (Under the Stars Bush Cinema) الجديدة، إلى جانب عودة تجربة سانداونر باربكيو (Sundowner Barbecue) المحبوبة، الضيوف إلى الاجتماع والاستمتاع بتجارب مميزة تجمع بين الطعام وأجواء الطبيعة الآسرة، وتتيح لهم الاستمتاع بجمال سيرينغيتي بأسلوب مختلف .

الجديدة، إلى جانب عودة تجربة سانداونر باربكيو المحبوبة، الضيوف إلى الاجتماع والاستمتاع بتجارب مميزة تجمع بين الطعام وأجواء الطبيعة الآسرة، وتتيح لهم الاستمتاع بجمال سيرينغيتي بأسلوب مختلف أما في فندق فورسيزونز ذا ويستكليف، جوهانسبرغ، فيقدم لوبي لاونج آند (Lobby Lounge) ، الذي افتُتح حديثاً، تجربة شاي ما بعد الظهيرة، مع قائمة متجددة من إبداع الشيف التنفيذي للحلويات ناثان جاكوبس، ترافقها إطلالات بانورامية على مدينة جوهانسبرغ .

وأعلن ذا أوشن كلوب، منتجع فورسيزونز، البهاما مؤخراً عن الغرف والأجنحة المطلة على المحيط في جناح هارتفورد (Hartford Wing) بحلّتها الجديدة، مع تصاميم داخلية أعيد ابتكارها بإلهام من جمال الطبيعة في جزر البهاما، مع الحفاظ على الإرث العريق للمنتجع وهويته المميزة.

وعلى امتداد منطقة الشرق الأوسط، تواصل فنادق ومنتجعات فورسيزونز إثراء تجارب ضيوفها من خلال مفاهيم جديدة لفنون الطهي، وتجارب متنوعة للعافية، وأنشطة مستوحاة من طابع كل وجهة وخصوصيته

في فندق فورسيزونز خليج البحرين، تتجدد تجارب فنون الطهي مع عودة بيبلوس ( Byblos )، الذي يقدّم المأكولات اللبنانية الأصيلة في أجواء مميزة على الواجهة البحرية، إلى جانب برانش الجمعة بحلّته الجديدة في كت باي وولفغانغ باك ( CUT by Wolfgang Puck )، مع ابتكارات جديدة وأطباق المطعم المميزة. كما يستضيف الفندق سلسلة فور هاندز ( Four Hands ) الحصرية، التي تجمع في كل منها اثنين من الطهاة يتعاونان على ابتكار قائمة خاصة تمزج بين خبراتهما وأساليبهما في الطهي، فيما تكتمل الأجواء بمجموعة من الأنشطة المخصصة للعائلات في الجزيرة الخاصة التابعة للفندق.

)، الذي يقدّم المأكولات اللبنانية الأصيلة في أجواء مميزة على الواجهة البحرية، إلى جانب برانش الجمعة بحلّته الجديدة في كت باي وولفغانغ باك ( )، مع ابتكارات جديدة وأطباق المطعم المميزة. كما يستضيف الفندق سلسلة فور هاندز ( ) الحصرية، التي تجمع في كل منها اثنين من الطهاة يتعاونان على ابتكار قائمة خاصة تمزج بين خبراتهما وأساليبهما في الطهي، فيما تكتمل الأجواء بمجموعة من الأنشطة المخصصة للعائلات في الجزيرة الخاصة التابعة للفندق. وفي فندق فورسيزونز الرياض في مركز المملكة، تخضع مرافق السبا والترفيه لعملية تطوير وتجديد تشمل سبا مخصصاً للسيدات، ومسبحاً جديداً، وملاعب للبادل والتنس، إلى جانب ركن متخصص في التغذية .

ويقدّم فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع تجربة إقامة تجمع بين رفاهية المنتجعات وحيوية المدينة، مع لاونج نو. 21 (No.21 Cigar Lounge) وتجارب مختارة بعناية، من بينها بيستيز زوارة (Besties’ Zwara) ، وهي تجربة فاخرة مخصصة للسيدات ومستوحاة من تقليد الزوارة الكويتي العريق الذي يحتفي بالتجمع واللقاءات الاجتماعية. ومن المتوقع أن يضيف افتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد المجاورة للفندق في أواخر عام 2026 مساحات جديدة للترفيه والاستكشاف، بما يثري المنطقة المحيطة بالفندق .

وتجارب مختارة بعناية، من بينها بيستيز زوارة ، وهي تجربة فاخرة مخصصة للسيدات ومستوحاة من تقليد الزوارة الكويتي العريق الذي يحتفي بالتجمع واللقاءات الاجتماعية. ومن المتوقع أن يضيف افتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد المجاورة للفندق في أواخر عام 2026 مساحات جديدة للترفيه والاستكشاف، بما يثري المنطقة المحيطة بالفندق وفي القاهرة، يجمع فيرست نايل بوت ( First Nile Boat ) في فندق فورسيزونز القاهرة في فيرست ريزيدنس بين ثلاثة مفاهيم مميزة لتناول الطعام هي نايرو ( Nairu ) وشودو ( Xodó ) وزوي ( Zoe )، ليصحب الضيوف في رحلة بين النكهات الآسيوية والبرازيلية واليونانية على ضفاف النيل. ويتميّز فيرست نايل بوت بكونه وجهة عائمة، حيث تتكامل تجارب الطهي المتنوعة مع الخدمة الاستثنائية والإطلالات البانورامية الممتدة على نهر النيل.

تجارب أوروبية تجمع بين الثقافة وفنون الطهي والتصميم

في أوروبا، تواصل فورسيزونز الارتقاء بتجارب ضيوفها من خلال أماكن إقامة متجددة، وتجارب متنوعة للعافية، وعطلات تستمد طابعها من خصوصية كل وجهة.

كشف فندق فورسيزونز ميلانو مؤخراً عن حلّته الجديدة بعد إعادة تصميمه بالكامل بإشراف المصمم الشهير بيير إيف روشون (Pierre-Yves Rochon) ، و شملت التجديدات جميع غرفه وأجنحته البالغ عددها 118، مع الحفاظ على الطابع التاريخي الأصيل للفندق وهويته المميزة .

، و شملت التجديدات جميع غرفه وأجنحته البالغ عددها 118، مع الحفاظ على الطابع التاريخي الأصيل للفندق وهويته المميزة وفي جبال الألب الفرنسية، يجمع منتجع فورسيزونز ميجيف بين تجارب التزلج المصممة خصيصاً للضيوف وفنون الطهي المستوحاة من أجواء المنطقة، ومن أبرزها طبق الفوندو المميز الذي يُقدّم داخل قبة جيوديسية خاصة بإطلالات آسرة على القمم الجبلية المحيطة. كما يثري المنتجع تجارب العافية من خلال مرافق سبا خارجية جديدة، تشمل الجاكوزي والساونا المشتركة، إلى جانب تعاون جديد مع ماي بلند (myBlend) ، العلامة المتخصصة في العناية بالبشرة، لتقديم تجارب مصممة خصيصاً بما يتناسب مع احتياجات بشرة كل ضيف .

، العلامة المتخصصة في العناية بالبشرة، لتقديم تجارب مصممة خصيصاً بما يتناسب مع احتياجات بشرة كل ضيف وفي اليونان، يدعو فندق فورسيزونز أستير بالاس أثينا ضيوفه إلى استعادة التوازن وتجديد النشاط من خلال تجربة تدليك يي (YI Massage) المميزة، التي تستمد اسمها وإلهامها من الكلمة اليونانية التي تعني الأرض. ولا تقتصر التجربة على العناية بالجسم، بل تحمل بُعداً بيئياً من خلال دعم جهود وي فور أول (We4All) لإعادة التشجير في منطقة أتيكا. كما يحتضن الفندق سبا يمتد على مساحة 1,300 متر مربع بإطلالات خلابة على بحر إيجه، ويضم ساونا وتجارب العلاج بالروائح العطرية .

المميزة، التي تستمد اسمها وإلهامها من الكلمة اليونانية التي تعني الأرض. ولا تقتصر التجربة على العناية بالجسم، بل تحمل بُعداً بيئياً من خلال دعم جهود وي فور أول لإعادة التشجير في منطقة أتيكا. كما يحتضن الفندق سبا يمتد على مساحة 1,300 متر مربع بإطلالات خلابة على بحر إيجه، ويضم ساونا وتجارب العلاج بالروائح العطرية وفي تركيا، يقدّم فندق فورسيزونز إسطنبول على البوسفور مجموعة من التجارب الخاصة التي تحتفي بتقاليد البلاد وحِرفها ونكهاتها. وتتيح تجربة ذا آرت أوف بالانس (The Art of Balance) للضيوف خوض جلسة تفاعلية لتعلّم فن إعداد الكوكتيلات بإشراف خبراء الفندق، فيما تأخذهم تجربة ذا بيرينغ أتيليه: أ جيرني ثرو تركيز تيروار (The Pairing Atelier: A Journey Through Türkiye’s Terroir) ، المقدّمة في يالي (Yali) وإم لاونج (M Lounge) ، في رحلة تذوق لاستكشاف الأجبان والمشروبات التي تتميّز بها مختلف مناطق تركيا، بإشراف خبير متخصص يرشدهم إلى النكهات وطرق تنسيقها .

للضيوف خوض جلسة تفاعلية لتعلّم فن إعداد الكوكتيلات بإشراف خبراء الفندق، فيما تأخذهم تجربة ذا بيرينغ أتيليه: أ جيرني ثرو تركيز تيروار ، المقدّمة في يالي وإم لاونج ، في رحلة تذوق لاستكشاف الأجبان والمشروبات التي تتميّز بها مختلف مناطق تركيا، بإشراف خبير متخصص يرشدهم إلى النكهات وطرق تنسيقها أما في فندق فورسيزونز إسطنبول في السلطان أحمد، فتقدّم قائمة المناطق السبع (Seven Regions Menu) في مطعم أفلو (AVLU) ، من ابتكار الشيف التنفيذي أوزغور أوستون (Özgür Üstün) ، رؤية معاصرة لتراث تركيا الغني في فنون الطهي، تحتفي بالمكونات المحلية، إلى جانب الأعشاب والخضراوات المزروعة في حديقة الشيف التابعة للفندق .

وتدير فورسيزونز اليوم 140 فندقاً ومنتجعاً و61 مشروعاً سكنياً في 47 دولة حول العالم، فيما تواصل تعزيز محفظتها العالمية مع أكثر من 60 مشروعاً قيد التطوير، من بينها منتجع فورسيزونز زنجبار، وذا بارك غشتاد، وفندق فورسيزونز برلين. ويأتي ذلك إلى جانب الافتتاحات الحديثة لـفندق فورسيزونز ميكونوس، ودانييلي، فينيسيا، الذي أعاد افتتاح أبوابه خلال الصيف بعد عملية تجديد شاملة، كاشفاً عن غرف وأجنحة أعيد تصميمها، وتجارب طعام متجددة، وتصاميم داخلية جديدة تحتفي بإرث المبنى وهويته العريقة.