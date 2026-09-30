1000 مشارك في قمة مستقبل الضيافة العالمية بدبي

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة، بمشاركة نحو 1000 من قادة قطاع الضيافة والمستثمرين والخبراء وممثلي الحكومات من 50 دولة، في أحد أبرز المنتديات المتخصصة بالاستثمار في قطاع الضيافة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتجمع فعاليات القمة في مدينة «جميرا بدبي»، التي تستمر حتى الأول من أكتوبر، أكثر من 170 متحدثاً من المسؤولين الحكوميين وقادة قطاع الضيافة والسياحة والخبراء والمستثمرين، لمناقشة أبرز التحولات والفرص التي ترسم مستقبل القطاع، تحت شعار الدورة الحالية «إعادة الاستثمار في مستقبلنا».

وأفاد بيان بأن نسخة هذا العام من القمة تستقطب أكثر من 200 مستثمر، يمثلون أصولاً تحت الإدارة تتجاوز قيمتها ستة تريليونات دولار.

وشهد اليوم الأول من القمة إقامة الجزء الأول من حفل جوائز تحتفي بالقيادة والإنجاز والتميز والابتكار في قطاع الضيافة.

وقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «دبي القابضة» رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي القمة، جائزة: «الإنجاز مدى الحياة» إلى رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، تقديراً لمسيرته الاستثنائية الممتدة لعقود، وإسهاماته البارزة في تطوير قطاعي الطيران والضيافة.