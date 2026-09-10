«دبي القابضة» توقّع أكبر عقد إنشائي في تاريخها بـ 5 مليارات درهم

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي القابضة»، توقيع عقد إنشاءات بقيمة خمسة مليارات درهم. بين «دبي القابضة» وشركة «شاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرينغ كوربوريشن ميدل إيست» لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة، ومشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات».

ويمثل هذا العقد أكبر عقد إنشائي أرسته «دبي القابضة» حتى اليوم، ويعكس حجم رؤوس الأموال التي تواصل المجموعة توجيهها إلى مشروعات تدعم نمو دبي طويل الأمد. وسينضم المقر الجديد إلى أبرز الصروح المعمارية في دبي، وسيوحد أعمال المجموعة في بيئة عمل متكاملة تركز على التعاون والاستدامة وصحة الموظفين وجودة حياتهم، في أحد أبرز المواقع التجارية في الإمارة، على أن يفتتح المبنى في عام 2029. كما يشمل العقد استكمال مشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات» الذي يضم 754 وحدة سكنية تحمل علامة «جميرا»، موزعة على برجين في الموقع نفسه، ليضيف حضوراً معمارياً مميزاً إلى سوق المساكن الفاخرة في دبي.

حضر توقيع الاتفاقية وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، والقنصل العام للصين في دبي والإمارات الشمالية، أو بوشيان، إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة»، أميت كوشال، ورئيس شركة «شاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرينغ كوربوريشن ميدل إيست»، تيان سانشوان، وعدد من كبار ممثلي الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي القابضة»: «نجاح دبي ثمرة رؤية واضحة للمستقبل، وثقة بالاستثمار الهادف، وانضباط في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات، بما يترجم الطموح إلى نتائج ملموسة».

وأضاف سموه: «انطلاقاً من هذه الرؤية، نواصل توجيه رؤوس الأموال نحو أصول تدعم النمو الاقتصادي، وتحقق قيمة لموظفينا، والمجتمعات التي نخدمها، والأجيال المقبلة، مستندين إلى قاعدة قوية من الإمكانات والخبرات».

وتابع سموه: «على مدى أكثر من عقدين، اضطلعت (دبي القابضة) بدور محوري في مسيرة التحول التي شهدتها الإمارة، وأسهمت أعمالنا في توليد نشاط اقتصادي يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويجسد هذا الاستثمار طموحنا طويل الأمد، إذ نواصل إرساء معايير جديدة لما تستطيع مدينة عالمية تحقيقه، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة»، أميت كوشال: «يبين هذا الالتزام حجم الاستثمارات التي نواصل توجيهها للمستقبل، كما يعكس استراتيجية واضحة للنمو ونهجاً مدروساً في تخصيص مواردنا المالية، إذ نوجه رأس المال نحو تعزيز محفظتنا وتطوير أصول عالية الجودة، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجموعة ودبي عموماً».

وأضاف: «يدشن مقرنا الجديد المرحلة المقبلة من مسيرة تطور أعمالنا، بتصميم يستند إلى معايير عالمية، ويرسي معياراً جديداً للمساحات المكتبية الفاخرة في دبي، ويراعي احتياجات الكفاءات التي تصنع مستقبلنا اليوم وفي الأعوام المقبلة. ويترجم مشروع (جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات) الطموح نفسه إلى مشروع سكني فاخر يضيف وجهة مميزة إلى إحدى أبرز مناطق المدينة، ويثري محفظتنا العقارية».

بدوره، قال رئيس شركة «شاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرينغ كوربوريشن ميدل إيست»، تيان سانشوان: «نعتز باختيار (دبي القابضة) شركتنا لتنفيذ هذين المشروعين النوعيين، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الجانبين. لقد أسهمت بيئة الأعمال الاستثنائية في دبي، بما تقوم عليه من انفتاح وتكافؤ للفرص، في نجاح أعمالنا في الإمارة، وأرست الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة أسس هذه البيئة».

وأضاف: «تعكس هذه المشروعات النوعية مرونة اقتصاد دبي وقوته، ما يعزز ثقتنا باستمرار نموه. ونؤكد التزامنا بمواصلة دعم مسيرة دبي، ونفخر بالإسهام في تطويرها وتحقيق طموحاتها للمستقبل».

أحمد بن سعيد:

. نواصل توجيه رؤوس الأموال نحو أصول تدعم النمو الاقتصادي، وتحقق قيمة للأجيال المقبلة.