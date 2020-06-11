"الإمارات دبي الوطني يوضح لسوق دبي تفاصيل شراء 101 مليون سهم "

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني شراء 101.73 مليون سهم تقريبا من أسهمه من قبل 254 مستثمرا بتاريخ 28 مايو 2020.

وقال البنك - في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي - إنه تم شراء 10.12 مليون سهم من قبل مستثمر واحد، واصفا ذلك بأنها عملية شراء الأضخم من نوعها في هذا التوقيت.

وجاءت توضيحات البنك بهذا الخصوص بعد الأخبار التي نشرت في وقت سابق عن استحواذ " بنك أوف أميركا " على حصة بنسبة 1.5% من أسهم البنك.

وأكد البنك أن هذه الزيادة في حجم الشراء تأتي تزامنا مع إدراج أسهمه في مؤشر " إم إس سي آي " للأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من عمليات الشراء هذه قد تمت من قبل صناديق تتبع مؤشر الأسواق الناشئة.

وكانت الأخبار التي نشرت في وقت سابق أشارت إلى قيام بنك "أوف أميركا" بشراء 100 مليون سهم في بنك الإمارات دبي الوطني، بما يعادل 1.5% من أسهم البنك بقيمة تبلغ حوالي 900 مليون درهم حيث تمت عملية الشراء لصالح محفظة استثمارية تدار من قبل المؤسسة الاستثمارية العالمية.

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