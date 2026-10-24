عصابة «الخصم المفاجئ» في قبضة شرطة دبي

ألقت شرطة دبي القبض على عصابة «الخصم المفاجئ»، المكوّنة من ستة أشخاص، تخصصوا في الاحتيال المالي والاستيلاء على أموال الضحايا، عبر سرقة بيانات بطاقاتهم البنكية واستخدامها في إجراء عمليات شراء عبر موقع إلكتروني وهمي، أعدّوه مسبقاً لتنفيذ جرائمهم، وتحويل الأموال المستولى عليها إلى محافظ رقمية.

بدأت الحكاية عندما استيقظت موظفة بإحدى الشركات، تُدعى «س.ن»، على رسائل نصية صادمة، تُبلغها بخصم مبالغ مالية كبيرة من حسابها المصرفي، لتكتشف أن مدخراتها التي جمعتها من راتبها على مدار سنوات تتعرض للاستنزاف، رغم أنها كانت غارقة في النوم، ولم تستخدم هاتفها أو تُجرِ أي عمليات شراء.

وسارعت الموظفة إلى الاتصال بشرطة دبي، طالبةً التدخل لوقف عمليات السرقة، ولم تكن تعلم أن بلاغها واحد من بلاغات أخرى لضحايا تعرضوا لعمليات خصم مماثلة، دون علمهم أو موافقتهم.

وباشرت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التحقيق في البلاغات، وشكّلت فريقاً أمنياً متخصصاً لتتبع الأنشطة المشبوهة، وكشفت التحريات عن عصابة تستولي على بيانات البطاقات البنكية، وتعيد استخدامها في عمليات شراء وتحويلات مالية إلى محافظ رقمية أنشأتها لهذا الغرض.

وأسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد هويات أفراد العصابة وأماكن إقامتهم، قبل أن تباغتهم الفرق الأمنية بمداهمة مقر سكنهم، وإلقاء القبض عليهم.

وعثرت الشرطة بحوزتهم على بطاقات بنكية حصلوا عليها من ضحاياهم بغرض إعادة بيعها لمحتالين آخرين، إلى جانب دفاتر شيكات استُخدمت في تسهيل أنشطتهم الاحتيالية.

وأوضحت شرطة دبي أن أفراد العصابة فتحوا حسابات بنكية ومحافظ رقمية، بعضها تابع لإحدى شركات الاتصالات، لاستقبال الأموال المستولى عليها، كما باعوا بيانات بطاقات مصرفية لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، لاستخدامها في عمليات خصم احتيالية.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى التحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية قبل إدخال بياناتهم المصرفية، وعدم مشاركتها مع جهات مجهولة، وسرعة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عبر الرقم 901، أو خدمة «عين الشرطة»، أو منصة الجرائم الإلكترونية «eCrime».