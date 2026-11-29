أكدت «شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية» أن بيانات خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» لا تؤثر حالياً بصورة مباشرة في رقم التقييم الائتماني للمتعامل، لكنها تظهر ضمن تقريره الائتماني، ويمكن للبنوك والمؤسسات والجهات الممولة الاطلاع على التقرير، وأخذ هذه الالتزامات في الاعتبار عند اتخاذ قراراتها.

وبحسب توضيحات نشرتها الشركة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تتضمن المعلومات التي قد تظهر في التقرير الائتماني أربعة أنواع رئيسة من البيانات هي: عدد عقود «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، سواء النشطة أو المغلقة، وإجمالي الرصيد المستحق، وحالة كل عقد، إضافة إلى عدد الأقساط المتبقية على المتعامل.

ويعني ذلك أن عدم تأثير هذه الخدمات في رقم التقييم الائتماني، وفق النموذج الحالي، لا يجعل الالتزامات المترتبة عليها غير مرئية؛ إذ تستطيع الجهة التي تدرس طلب قرض، أو بطاقة ائتمان، أو تمويل، الاطلاع عليها ضمن التقرير، وتقييمها إلى جانب بقية الالتزامات المالية للمتعامل. كما أن إتمام سداد الأقساط أو إغلاق العقد لا يعني اختفاءه كلياً من التقرير، إذ تشمل البيانات العقود النشطة والمغلقة، فضلاً عن المعاملات التاريخية ذات الصلة، بما يتيح تكوين صورة أوسع عن استخدام المتعامل لخدمات الشراء الآجل ومدى انتظامه في إدارة التزاماته.

وأوضحت الشركة أن معلومات الشراء الآجل يجري تحديثها بصورة متكررة من جانب مزود المعلومات، دون تحديد دورة زمنية موحدة للتحديث.

وكانت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» وسعت، اعتباراً من يوليو 2026، نطاق البيانات المدرجة في التقارير الائتمانية ليشمل معلومات حسابات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» المقدمة من منصتي «تابي» و«تمارا». ويطبق ذلك على المتعاملين الحاليين والجدد، ويشمل المعاملات التاريخية ذات الصلة.

وتكمن أهمية هذا التحديث في أن عمليات الشراء المقسطة، حتى إن كانت صغيرة أو قصيرة الأجل، تظل التزامات مالية قائمة ينبغي للمتعامل وضعها في الحسبان عند التقدم للحصول على تمويل جديد، خصوصاً إذا كان لديه عدد كبير من العقود المفتوحة، أو أرصدة وأقساط متبقية.

ولا يعني ظهور هذه البيانات رفض طلب التمويل تلقائياً؛ إذ تظل الموافقة خاضعة لسياسات كل بنك ومعاييره في تقييم القدرة على السداد. إلا أن الخطوة تمنح الجهات الممولة رؤية أشمل لالتزامات المتعامل، وتساعد المتعامل نفسه على مراجعة عقوده، والتأكد من صحة أرصدتها قبل تقديم أي طلب ائتماني.

وأتاحت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» للمتعامل الاعتراض على أي معلومات غير دقيقة تظهر بشأن عقود «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، من خلال تقديم طلب لتصحيح البيانات عبر التطبيق الرسمي للشركة، مع إرفاق المستندات التي تدعم الطلب، مثل ما يثبت السداد أو إغلاق العقد.

وأوضحت أنه لا يمكن تقديم أكثر من طلب تصحيح واحد للعقد نفسه في الوقت ذاته، فيما يتولى مزود المعلومات المعني مراجعة الطلب عادة خلال فترة تراوح بين سبعة و10 أيام عمل.

ولا تعدل «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» البيانات أو تحذفها من تلقاء نفسها، وإنما تحيل طلب التصحيح إلى الجهة التي قدمت المعلومات للتحقق منها وتحديثها. أمّا إذا كانت الأخطاء مرتبطة بعقود مختلفة، فينبغي تقديم طلب منفصل لكل عقد.

ويستطيع المتعامل بعد ذلك مراجعة تقريره الائتماني للتأكد من انعكاس التصحيح، مع أهمية الاحتفاظ بإيصالات السداد والمراسلات والمستندات المؤيدة، خصوصاً قبل التقدم للحصول على قرض أو بطاقة ائتمان أو أي تمويل جديد.

• ظهور البيانات لا يعني رفض طلب التمويل تلقائياً، إذ تظل الموافقة خاضعة لسياسات كل بنك ومعاييره في تقييم القدرة على السداد.