أحمد الدمرداش - دبي

أعلن بنكا دبي الإسلامي و«الإمارات دبي الوطني»، بشكل مشترك، أنهما عقب موافقة مجلسَي إدارتيهما وقّعا، أمس، اتفاقية شراء أسهم، تتيح لبنك دبي الإسلامي الاستحواذ على 100% من رأس المال المصدر لمصرف الإمارات الإسلامي، وهو شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني.

وبحسب إفصاح نشر على سوق دبي المالي، سيتم سداد المقابل بالكامل من خلال إصدار «دبي الإسلامي» أسهماً عادية لمصلحة بنك الإمارات دبي الوطني.

وتجمع هذه الصفقة بين مؤسستين متكاملتين في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد لإنشاء مجموعة مصرفية إسلامية أكبر وأكثر تنوعاً، تتمتع بقدرات أكبر ومتميزة لخدمة المتعاملين، والاستثمار في الابتكار، ودعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وعند إتمام الصفقة، سيصبح بنك الإمارات دبي الوطني، مساهماً استراتيجياً مهماً في «دبي الإسلامي»، ما يضيف قيمة كبيرة لهذه الشراكة، بفضل حضوره في السوق، وانتشاره العالمي، ومكانته كأكبر مؤسسة مالية في دبي.

وتُعد هذه الصفقة دليلاً على رؤية دبي، ومبادراتها المستمرة لخلق شركات رائدة إقليمياً في مختلف القطاعات.

كما تُمثل خطوة مهمة في تطوير دبي كمركز عالمي للتميز في مجال التمويل الإسلامي، ولايزال إتمام عملية الاستحواذ رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين المطلوبة.

واستناداً إلى المعلومات المالية، كما في 30 سبتمبر 2026، سيبلغ إجمالي أصول بنك دبي الإسلامي بعد إتمام الصفقة نحو 585 مليار درهم، ما يعزز مكانته كأكبر مجموعة مصرفية إسلامية في دولة الإمارات، ويجعله ثاني أكبر مجموعة مصرفية إسلامية مدرجة في البورصة عالمياً من حيث إجمالي الأصول.

أحمد بن سعيد: الصفقة فرصة مهمة لدبي لإنشاء مؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية. (2020 © Ales Vyslouzil/Ales Phot)

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: «تُمثل هذه الصفقة فرصة مهمة لدبي لإنشاء مؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، تتمتع بالحجم والقدرات والطموح اللازمين لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي».

وأضاف سموه: «من خلال الجمع بين مؤسستين مصرفيتين إسلاميتين متكاملتين للغاية، سيؤدي هذا الجمع إلى إنشاء مؤسسة أقوى لخدمة العملاء، ودعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة في النمو المستمر لدبي».

وتابع سموه: «لقد كان مصرف الإمارات الإسلامي جزءاً مهماً من مسيرة بنك الإمارات دبي الوطني، وتمثل هذه الصفقة فصلاً مهماً في تطوره، وتعكس ملكيتنا في بنك دبي الإسلامي بعد الاستحواذ التزامنا الاستراتيجي طويل الأمد تجاه المؤسسة وثقتنا في مستقبلها، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع حكومة دبي لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية ودعم خلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمي المؤسستين».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، فاضل عبدالباقي آل علي: «بعد أن كان بنك دبي الإسلامي رائداً في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية منذ 50 عاماً باعتباره أول بنك إسلامي في العالم، يخطو البنك الآن الخطوة التحولية التالية في هذه الرحلة من خلال إنشاء قوة لا منازع لها في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية».

وأضاف: «عملية الاستحواذ هذه تعزز مكانة بنك دبي الإسلامي باعتباره أفضل بنك إسلامي في العالم، حيث يتمتع بالحجم والقوة والانتشار اللازمين للتنافس مع أكبر المؤسسات المالية عالمياً وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. كما أنها تعزز مكانة دبي باعتبارها العاصمة العالمية للتمويل الإسلامي، وتضع كل ثقل بنك دبي الإسلامي الأقوى في خدمة مستقبل الإمارات، تماشياً مع رؤية قيادتنا الحكيمة».

وتخضع الصفقة للشروط المطلوبة والموافقات التنظيمية، بما في ذلك الموافقات النهائية من مصرف الإمارات المركزي، وهيئة سوق المال، والسلطات الأخرى ذات الصلة، والحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين.