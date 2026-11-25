صورة 0 من 2 أمجد نصر: تحويل الراتب لا يمثل مجرد إيداع شهري، بل يشكل مدخلاً لبناء علاقة مصرفية متكاملة وطويلة الأجل. تامر أبوبكر: المنافسة خلال المرحلة المقبلة لن تُقاس بالمكافآت وحدها، بل بقدرة كل بنك على الاحتفاظ بالمتعامل. (امل المنشاوي)

أمل المنشاوي - أبوظبي

كثفت بنوك محلية عروضها لاستقطاب رواتب المتعاملين، من خلال تقديم مكافآت نقدية ومزايا تصل قيمتها المعلنة إلى 11 ألف درهم، إلى جانب سحوبات نقدية وتأجيل أقساط التمويل، تزامناً مع قرب نهاية عام 2026 واحتفالات «عيد الاتحاد».

وقال مصرفيان لـ«الإمارات اليوم» إن المنافسة المتزايدة بين البنوك على استقطاب تحويلات الرواتب تعكس حيوية القطاع المصرفي الإماراتي، وتطور أدواته التسويقية، لافتَين إلى أن المنافسة الحالية بين البنوك تأتي استباقاً لأي قرارات جديدة قد تنظم نقل المديونيات، بما في ذلك احتمال اشتراط مرور فترة زمنية محددة قبل السماح للمتعامل بنقل التزاماته التمويلية إلى بنك آخر.

وشددا على أهمية تحقيق توازن بين تشجيع المنافسة، والمحافظة على الاستقرار المالي، وحماية المتعاملين، مع ضمان حق المتعامل في الانتقال إلى بنك يقدم شروطاً أفضل، ضمن ضوابط تراعي قدرته على السداد.

وتفصيلاً، كثفت بنوك في الدولة عروضها لاستقطاب رواتب المتعاملين، من خلال تقديم مكافآت نقدية ومزايا تصل قيمتها المعلنة إلى 11 ألف درهم، إلى جانب سحوبات نقدية وتأجيل أقساط التمويل، تزامناً مع قرب نهاية عام 2026 واحتفالات «عيد الاتحاد»، في وقت يترقب القطاع المصرفي ضوابط جديدة لتنظيم نقل مديونيات الأفراد بين البنوك.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» للعروض المعلنة على المواقع الرسمية للبنوك، تنوع الحوافز المقدمة لتحويل الرواتب بين مكافآت نقدية وإعفاءات من بعض الرسوم، واسترداد نقدي على البطاقات، فضلاً عن مزايا مرتبطة بالادخار والاستثمار والتمويل.

وأعلن مصرف، بمناسبة «عيد الاتحاد» الـ55 للدولة، عن مكافآت تصل إلى 11 ألف درهم، تشمل ما يصل إلى 10 آلاف درهم عند تحويل الراتب، و1000 درهم مرتبطة باستخدام البطاقة، إلى جانب خصم بنسبة 55% على رسوم معالجة تمويل السيارات والمنازل.

وتراوحت المكافآت لدى بنوك أخرى بين 4000 و9500 درهم، بينما قدم بنك استرداداً نقدياً يعادل 20% من راتب شهر واحد، بحد أقصى 9000 درهم، يُصرف شهرياً على مدى عام.

كما تضمن عرض بنكي آخر سحباً شهرياً بقيمة تعادل 20 ضعف راتب المتعامل، لمصلحة خمسة متعاملين جدد يحولون رواتبهم، وبحد أقصى يبلغ 200 ألف درهم، إلى جانب إتاحة فترة تأجيل للسداد تصل إلى 12 شهراً عند نقل المديونيات.

وفي جانب التمويل، خفضت بنوك أسعار الفائدة على التمويلات الجديدة وعمليات شراء المديونيات، بنسب تراوح بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية، لتبدأ الأسعار في بعض العروض من 2.2% ثابتة، وفقاً للشروط المعلنة لكل بنك.

وتتزامن هذه العروض مع ضوابط مرتقبة لتنظيم نقل المديونيات، قد تشمل اشتراط بقاء المقترض لدى البنك الأصلي مدة محددة، وسداد عدد من الأقساط قبل السماح بنقل التمويل إلى بنك آخر.

وقال الخبير المصرفي أمجد نصر لـ«الإمارات اليوم»، إن «المنافسة المتزايدة بين البنوك على استقطاب تحويلات الرواتب تعكس حيوية القطاع المصرفي الإماراتي، وتطور أدواته التسويقية، وسعي المؤسسات المصرفية إلى توسيع حصصها السوقية واستقطاب شرائح جديدة من أصحاب الدخول المنتظمة»، لافتاً إلى أن المتعامل يعد المستفيد الأبرز من هذه المنافسة، لما توفره من خيارات أوسع ومزايا وشروط أكثر تنافسية.

وأوضح أن تحويل الراتب لا يمثل مجرد إيداع شهري، بل يشكل مدخلاً لبناء علاقة مصرفية متكاملة وطويلة الأجل، تتيح للبنك تقديم مجموعة من المنتجات، تشمل التمويلات الشخصية والعقارية والبطاقات الائتمانية، إلى جانب منتجات الادخار والاستثمار، لذلك تلجأ البنوك إلى المكافآت النقدية والإعفاءات من الرسوم والعروض التمويلية لاستقطاب المتعاملين.

ونبّه نصر إلى ضرورة ألا تكون المكافأة النقدية العامل الوحيد عند اختيار البنك، داعياً المتعاملين إلى مقارنة أسعار الفائدة أو هوامش الربح، والرسوم والعمولات وشروط البطاقات، وجودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، فضلاً عن إجمالي الالتزامات المرتبطة بالعلاقة المصرفية.

وقال: «قد تبدو المكافأة مغرية في البداية، في حين ترتفع كلفة بعض المنتجات المرتبطة بها على المدى الطويل».

وفي ما يتعلق بالضوابط المرتقبة لنقل المديونيات، رأى نصر أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع المنافسة والمحافظة على الاستقرار المالي وحماية المتعاملين، مع ضمان حق المتعامل في الانتقال إلى بنك يقدم شروطاً أفضل، ضمن ضوابط تراعي قدرته على السداد ومستوى مديونيته.

وحذر نصر من التركيز على خفض قيمة القسط أو الاستفادة من فترات السماح المؤقتة، إذا كان ذلك يؤدي إلى إطالة مدة السداد، وزيادة الكلفة الإجمالية للتمويل.

من جانبه، قال المصرفي تامر أبوبكر إن «تكثيف الحملات خلال نهاية العام والمناسبات الوطنية، يعكس سعي البنوك إلى تعزيز محافظ الأفراد، ورفع معدلات استخدام الخدمات الرقمية والمنتجات المصرفية المختلفة». وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «المنافسة خلال المرحلة المقبلة لن تُقاس بقيمة المكافآت وحدها، بل بقدرة كل بنك على الاحتفاظ بالمتعامل من خلال سرعة تقديم الخدمة، وسهولة استخدام التطبيقات الرقمية، وجودة التواصل، وتوفير حلول مالية تتناسب مع احتياجات العملاء وقدرتهم على السداد».

ولفت أبوبكر إلى أن المنافسة الحالية بين البنوك تأتي استباقاً لأي قرارات جديدة قد تنظم نقل المديونيات، بما في ذلك احتمال اشتراط مرور فترة زمنية محددة قبل السماح للمتعامل بنقل التزاماته التمويلية إلى بنك آخر.

• مكافآت البنوك تصل إلى 11 ألف درهم، وسحوبات بـ200 ألف شهرياً لجذب تحويلات الرواتب.