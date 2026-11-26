أحمد الدمرداش - دبي

شهد القطاع المصرفي في دبي، خلال السنوات الماضية، سلسلة عمليات اندماج واستحواذ، أسهمت في إعادة تشكيل خريطة المنافسة، وظهور كيانات مصرفية أكبر من حيث الأصول، والقدرات التمويلية، والانتشار الجغرافي، في تحوّل يعكس توجه الإمارة نحو تعزيز مكانتها مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً.

وأكد محللون ماليون لـ«الإمارات اليوم» أن رد فعل السوق، تجاه صفقة استحواذ بنك دبي الإسلامي على مصرف الإمارات الإسلامي، جاء إيجابياً، وهو ما انعكس على أداء سهم «دبي الإسلامي» في سوق دبي المالي، إذ ارتفع سهم البنك أمس بنسبة 9.75% ليغلق عند 9.79 دراهم، بعد أن بلغت التداولات على السهم نحو 653.7 مليون درهم، مستحوذاً على 26.7% من إجمالي سيولة السوق.

الاستحواذ على «الإمارات الإسلامي» يجعل «الإمارات دبي الوطني» مساهماً استراتيجياً في «دبي الإسلامي». أرشيفية

وقال المحللون إن الصفقة الحالية تعد من أكبر صفقات الاستحواذ إقليمياً، وتتيح المجال لولادة عملاق في الصيرفة الإسلامية بقيادة بنك دبي الإسلامي.

وأوضحوا أن عمليات الاندماج والاستحواذ أسهمت في تعزيز القطاع المصرفي الإماراتي، من خلال تكوين كيانات مصرفية أكبر، وتوسيع قاعدة المتعاملين والودائع.

ولفتوا إلى أن ما يميز صفقة استحواذ «دبي الإسلامي» على «الإمارات الإسلامي» هو وجود مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية باعتبارها المستثمر الرئيس، واصفين إياها بـ«مايسترو» عملية الاستحواذ.

واستعرض المحللون المكاسب المتوقعة من عمليات الاندماج والاستحواذ عموماً، ومن صفقة «دبي الإسلامي والإمارات الإسلامي» خصوصاً، مشيرين إلى توحيد أنظمة التشغيل بعد عملية الإندماج، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين كفاءة الإنفاق، فضلاً عن تأسيس كيان مصرفي جديد يتمتع بقدرة عالية على تمويل المشاريع الاستراتيجية الحكومية.

كيانات مصرفية أكبر

رائد دياب: عمليات الاندماج والاستحواذ عززت القطاع المصرفي الإماراتي، من خلال تكوين كيانات مصرفية أكبر، وتوسيع قاعدة المتعاملين والودائع.

وقال نائب الرئيس الأول لإدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة «كامكو إنفست» للاستثمار، رائد دياب، إن «عمليات الاندماج والاستحواذ أسهمت في تعزيز القطاع المصرفي الإماراتي، من خلال تكوين كيانات مصرفية أكبر، وتوسيع قاعدة المتعاملين والودائع، وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب إتاحة فرص لخفض التكاليف وتوحيد الأنظمة والخدمات، بما يدعم كفاءة التشغيل، ويعزز الاستفادة من الموارد المشتركة».

وأضاف أن أبرز هذه الصفقات تمثل في اندماج بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي عام 2007 لتأسيس بنك الإمارات دبي الوطني، واستحواذ بنك دبي الإسلامي على نور بنك في يناير 2020، فضلاً عن استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على مصرف دبي عام 2011، موضحاً أن دوافع هذه الصفقات اختلفت بين التوسع، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الاستقرار المالي.

ولفت دياب إلى أن نجاح عمليات الاندماج والاستحواذ من منظور المساهمين لا يرتبط بمجرد زيادة حجم البنك، وإنما بقدرته على تحقيق أرباح أفضل، وأكثر استقراراً، بما يدعم القيمة الاستثمارية للأسهم على المدى الطويل.

ورداً على سؤال يتعلق بأثر زيادة رأس المال للبنك المستحوذ على المساهمين، قال دياب: «زيادة رأس المال أو إصدار أسهم جديدة، كما حدث في صفقة (نور بنك)، لا تعني بالضرورة زيادة ثروة المساهمين أو ارتفاع سعر السهم في السوق، فالأهم هو إتمام الصفقة بتقييم عادل، وانعكاسها إيجاباً على نصيب السهم من الأرباح، وليس الاكتفاء بزيادة حجم البنك وعدد أسهمه».

وفي تعليقه على سؤال آخر يتعلق بالمكاسب المتوقعة، قال: «تحقيق مكاسب متوقعة من الاندماج يعتمد على قدرة البنك على خفض المصروفات المتكررة، وتوحيد الأنظمة والخدمات، والاستفادة من قاعدة المتعاملين أوسع»، مشيراً إلى أن هذه النتائج قد لا تظهر بصورة فورية، إذ يمكن أن يتحمل البنك في المراحل الأولى تكاليف إضافية مرتبطة بدمج العمليات وتطوير الأنظمة، قبل أن تبدأ الوفورات التشغيلية في الظهور.

وشدد دياب على أن تقييم نجاح أي صفقة يجب أن يستند إلى ما تحققه فعلياً من تحسن في الأرباح وكفاءة التشغيل، لافتاً إلى أن فرص الاندماجات والاستحواذات الجديدة تظل قائمة متى توافرت جدوى اقتصادية واضحة ودرجة مناسبة من التكامل بين أنشطة البنوك.

نموذجان رئيسان

وضاح الطه: الاستحواذ يتيح فرصاً لخفض التكاليف التشغيلية، ويعزز قدرة الكيان المصرفي الجديد على تمويل المشاريع الاستراتيجية الحكومية.

من جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في «معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه، إن «القطاع المصرفي في دولة الإمارات شهد خلال السنوات الماضية عدداً من عمليات الاندماج والاستحواذ الناجحة»، مشيراً إلى صفقة «بنك دبي الوطني» و«بنك الإمارات الدولي»، التي نتج عنها تأسيس بنك الإمارات دبي الوطني، فضلاً عن استحواذ «بنك دبي الإسلامي» على «نور بنك».

وأوضح الطه أنه يميز بين نموذجين رئيسين لعمليات الاندماج والاستحواذ التي شهدها القطاع المصرفي الإماراتي، الأول يقوم على اندماج مؤسستين مصرفيتين تتمتعان بنقاط قوة متقاربة، فيما يقوم النموذج الثاني على استحواذ طرف قوي على طرف أقل حجماً أو قوة، لافتاً إلى أن كلا النموذجين حقق نجاحاً في السوق الإماراتية.

«مايسترو» عملية الاستحواذ

ورداً على سؤال يتعلق بصفقة استحواذ «بنك دبي الإسلامي» على «مصرف الإمارات الإسلامي»، قال الطه: «ما يميز صفقة استحواذ (دبي الإسلامي) على (الإمارات الإسلامي) هو وجود مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية باعتبارها المستثمر الرئيس، حيث تمتلك نحو 28% من بنك دبي الإسلامي، و41% من بنك الإمارات دبي الوطني»، واصفاً إياها بـ«المايسترو» لعملية الاستحواذ، لما تمثله من دور محوري في إدارة هذه العملية وتنسيقها.

ولفت الطه إلى أن عملية الاستحواذ ترفع إجمالي أصول الكيان المصرفي الجديد إلى نحو 585 مليار درهم، بما يمثل زيادة بنحو 11% في قيمة الأصول، متوقعاً أن ينعكس ذلك إيجاباً على العائد للمساهمين، وأن يسهم تدريجياً في تحسين كفاية رأس المال.

وأكد أن من شأن إتمام عملية الاندماج أو الاستحواذ وتوحيد أنظمة التشغيل، أن يتيح فرصاً لخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما في ذلك خفض نسبة التكاليف إلى الدخل، الأمر الذي يعزز قدرة الكيان الجديد على المنافسة، ويرفع كفاءته التشغيلية.

مكاسب استراتيجية

وفي رده على سؤال يتعلق بالمكاسب الاستراتيجية المتوقعة من الصفقة، قال الطه: «من أبرز المكاسب الاستراتيجية المتوقعة من الصفقة، تعزيز قدرة الكيان المصرفي الجديد على تمويل المشاريع الاستراتيجية الحكومية، ليكون ذراعاً مصرفية أكثر قدرة على دعم هذه المشاريع، بدلاً من الاعتماد على بنوك أجنبية»، مشيراً إلى أن وجود كيان مصرفي إسلامي أكبر حجماً، يمنحه إمكانات تمويلية واستراتيجية أوسع.

وأكد أن دمج العمليات وتقليص النفقات التشغيلية سيساعدان كذلك على بناء مؤسسة مصرفية أكثر مرونة وكفاءة، إلى جانب إمكانية تحسين إدارة الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، بما يدعم جودة الأصول والأداء المالي للبنك.

وتوقع الطه أن تنعكس هذه العوامل إيجاباً على العائد للمساهمين وعلى ربحية السهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عملية دمج الأنظمة التشغيلية قد تستغرق وقتاً، نظراً إلى حجم المؤسستين وتعقيدات توحيد العمليات والأنظمة المصرفية.

وأشار إلى أن رد فعل السوق تجاه الصفقة جاء إيجابياً، وهو ما انعكس على أداء سهم بنك دبي الإسلامي، معتبراً ذلك مؤشراً على تفاعل المستثمرين مع الإعلان عن عملية الاندماج.

مقومات مهمة

وائل مهدي: الصفقة تشكّل إضافة إلى «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني»، وتعزز الثقة الاستثمارية بالأسواق المحلية، وتزيد جاذبية القطاع المصرفي.

في السياق نفسه، قال مدير التداول في «شركة ضمان للأوراق المالية»، وائل مهدي، إن «الصفقة الحالية تعد من أكبر صفقات الاستحواذ إقليمياً، وتتيح المجال لولادة عملاق في الصيرفة الإسلامية بقيادة بنك دبي الإسلامي».

وأشار إلى أن كلا البنكين يمتلك مقومات مهمة، حيث يتمتع «دبي الإسلامي» بقاعدة كبيرة من الشركات المحلية والمتعاملين المحليين الذين يحظون بثقة كاملة في البنك، إلى جانب قوته في عمليات الودائع ورأسماله القوي وأرباحه الجيدة.

وأضاف أن «استحواذ بنك دبي الإسلامي على مصرف الإمارات الإسلامي يتيح فرصاً أكبر لزيادة الشراكات المختلفة، خصوصاً أن إصدار أسهم لمصلحة بنك الإمارات دبي الوطني، يفتح المجال أيضاً لزيادة الشراكة بين بنكي (الإمارات دبي الوطني)، و(دبي الإسلامي)، والتوسع في الدول التي يستثمر فيها بنك الإمارات دبي الوطني».

ولفت مهدي إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني ومساهميه سيستفيدون من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها بنك دبي الإسلامي في مجال الصيرفة الإسلامية، لافتاً إلى أن العملية ستكون تكاملية بين البنكين في المستقبل، وأن الرؤية ستصبح أكثر وضوحاً بالنسبة للمستثمرين عند الانتهاء من دمج القوائم المالية.

وقال: «سيستفيد بنك دبي الإسلامي من زيادة حجم الأصول، وتحسين كفاءة التمويل، وتوسيع قاعدة المتعاملين، بما يعزز قدرته على الاستمرار في الاستثمار والتوسع بصورة أكبر».

وقال إن الأسواق المحلية ستستفيد أيضاً من هذه الشراكة من خلال زيادة العمق الموجود في السوق، وتوفير فرص للمستثمرين للحصول على عائدات أكبر، إلى جانب استمرار قوة الاقتصاد المحلي وعمليات إعادة الهيكلة التي تشهدها العديد من الشركات من خلال الدخول في شراكات واستحواذات خلال الفترة الماضية.

ورأى مهدي أن استمرار التوسع في السوق المحلية وقوة الاقتصاد الإماراتي يمنحان نظرة جديدة ويفتحان المجال أمام جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن مصرف الإمارات الإسلامي يعد من أبرز المؤسسات المتطورة في القطاع المصرفي الإماراتي.

وأكد أن هذه الصفقة تشكل إضافة إلى كل من بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، وتعزز الثقة الاستثمارية في الأسواق المحلية، وتزيد جاذبية القطاع المصرفي بشكل رئيس.

وفي ما يتعلق بأداء سهم «دبي الإسلامي»، قال مهدي إن نجاح الصفقة واستكمالها من خلال تبادل الأسهم وإصدار أسهم جديدة وزيادة رأسمال بنك دبي الإسلامي، يطرح نقطة مهمة بالنسبة لمستثمري البنك، تتمثل في الحفاظ على المكاسب التي حققها السهم منذ الإعلان عن دراسة الصفقة وحتى الآن.

وأوضح أن المستثمرين ينظرون إلى مدى قدرة الأرباح الناتجة عن الاستحواذ على مصرف الإمارات الإسلامي على تجاوز أثر زيادة رأس المال، بحيث تكون الأرباح التي ستتحقق من عملية الاستحواذ أكبر من نسبة الزيادة في رأس المال.

وأشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني سيستفيد من الأسهم التي سيحصل عليها في بنك دبي الإسلامي، ومن ربحية الأخير، لافتاً إلى أن الاستفادة الأكبر من عملية الاستحواذ قد تنعكس خلال الفترة المقبلة على سعر سهم دبي الإسلامي. ورأى أن سهم دبي الإسلامي لايزال فرصة جيدة للاستثمار عند مقارنته بأسعار أسهم المصارف، سواء في سوق أبوظبي للأوراق المالية أو سوق دبي المالي.

استحواذ «دبي الإسلامي» على «الإمارات الإسلامي»

أعلن بنكا «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، في 25 نوفمبر 2026، بشكل مشترك، أنهما عقب موافقة مجلسي إدارتيهما، وقّعا اتفاقية شراء أسهم تتيح لبنك دبي الإسلامي الاستحواذ على 100% من رأس المال المصدر لـ«مصرف الإمارات الإسلامي»، وهو شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني، على أن يتم سداد المقابل بالكامل من خلال إصدار بنك دبي الإسلامي أسهماً عادية لمصلحة بنك الإمارات دبي الوطني.

واستناداً إلى المعلومات المالية، كما في 30 سبتمبر 2026، سيبلغ إجمالي أصول بنك دبي الإسلامي بعد إتمام الصفقة نحو 585 مليار درهم، وعند إتمام الصفقة سيصبح بنك الإمارات دبي الوطني مساهماً استراتيجياً مهماً في بنك دبي الإسلامي.

«الإمارات الدولي» و«دبي الوطني»

تعود واحدة من أبرز محطات إعادة تشكيل القطاع المصرفي في دبي إلى السادس من مارس 2007، عندما أعلن عن اندماج «بنك الإمارات الدولي» و«بنك دبي الوطني»، لتأسيس «بنك الإمارات دبي الوطني»، بإجمالي أصول بلغ 177.7 مليار درهم، وودائع متعاملين بإجمالي 103.1 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي القروض والسلفيات 116.9 مليار درهم.

وجاءت الصفقة في إطار توجه لتكوين مؤسسة مصرفية أكبر، تجمع بين قدرات البنكين وقواعد المتعاملين وشبكات عملياتهما، وبعد نحو 19 عاماً أصبح البنك أحد أكبر المجموعات المصرفية في المنطقة، مع توسع عملياته خارج دولة الإمارات، وتنوع أنشطته بين خدمات مصرفية للأفراد والشركات والخدمات الاستثمارية وإدارة الثروات.

استحواذ كامل على «دبي بنك»

شهد عام 2011 عملية استحواذ مصرفية، تمثلت في انتقال ملكية «دبي بنك» Dubai Bank بالكامل إلى «مجموعة الإمارات دبي الوطني»، بموجب مرسوم صدر في أكتوبر 2011، وأعلن «بنك الإمارات دبي الوطني» وقتها أن قرار الاستحواذ سيسفر عن نشوء كيان مصرفي عملاق، بميزانية مجمعة إجمالية تبلغ تقريباً 280 مليار درهم.

«دبي الإسلامي» و«نور بنك»

شكّل استحواذ «بنك دبي الإسلامي» على «نور بنك»، في يناير 2020، أحد أبرز صفقات الاستحواذ المصرفي في دبي خلال السنوات الأخيرة، وأعلن «دبي الإسلامي» إتمام الصفقة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، من خلال مبادلة الأسهم.

وبموجب الصفقة، أصدر البنك 651.16 مليون سهم جديد، لترتفع أسهمه المصدرة إلى نحو 7.24 مليارات سهم، وتم تحديد نسبة المبادلة عند سهم واحد من «دبي الإسلامي» مقابل كل 5.49 أسهم من «نور بنك»، كما أعلن البنك أن الأصول المجمعة له في نهاية ديسمبر 2020 جاوزت 289.55 مليار درهم، وتكمن أهمية الصفقة في أنها عززت قاعدة أعمال «بنك دبي الإسلامي» في الصيرفة الإسلامية، ووسعت نطاق قدراته التمويلية، فضلاً عن فرص تحقيق وفورات تشغيلية من دمج العمليات والأنظمة وقاعدة المتعاملين.