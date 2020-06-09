تداولات أسواق المال المحلية تلامس مليار درهم

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

شهدت أسواق المال المحلية، أمس، زخماً كبيراً في التداولات اليومية، حيث اقتربت قيمتها من مليار درهم، استحوذ سوق دبي المالي على الحصة الأكبر منها، مسجلاً 714 مليون درهم في واحدة من أفضل جلساته على الإطلاق منذ بداية انتشار فيروس «كورونا»، حيث واصل الصعود مدعوماً بمشتريات الأفراد.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 1.44% عند مستوى 2164 نقطة، وبتداولات كبيرة بلغت قيمتها الإجمالية 714 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 21 شركة في السوق من أصل 31 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم سبع شركات، وبقيت ثلاث شركات على ثبات.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بنسبة 6.5%عند 2.95 درهم، وبتداولات جاوزت 64 مليون سهم، في حين ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بأقل من 1% عند 4.05 دراهم، وبتداولات بلغت أكثر من 20 مليون سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «الاتحاد العقارية»، حيث ارتفع بنسبة 13.1% عند 0.31 درهم، وبتداولات جاوزت 459 مليون سهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض المؤشر العام للسوق، بنسبة 0.82% عند مستوى 4369 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 280 مليون درهم.

وارتفع سهم «أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.3% عند 3.83 دراهم، وبتداولات جاوزت 21 مليون سهم، بينما انخفض سهم «أبوظبي التجاري» بنسبة 3.2% عند 5.08 دراهم، وبتداولات قاربت ستة ملايين سهم.

صعود النفط

إلى ذلك، قال الخبير في أسواق المال، جمال عجاج، إن أداء أسوق المال المحلية تأثر خلال الأشهر الماضية، بسبب وباء «كورونا» بجانب النتائج المتراجعة للشركات، حيث كانت لدى المستثمرين مخاوف كبيرة بشأن عودة الأنشطة الاقتصادية، لكن ومع انحسار هذه المخاوف وصعود أسعار النفط ارتفعت معنويات المستثمرين كثيراً، لاسيما في سوق دبي المالي.

وأضاف عجاج أن «الأسواق المحلية ترتد وإن كان بوتيرة أقل من نظيرتها الأميركية، لذا يتوقع المستثمرون مزيداً من التحسن خلال الفترة المقبلة وهذا ما رأيناه خلال الجلسات الماضية، إذ ارتفعت وتيرة شراء الأجانب ومعهم المستثمرون المحليون، خصوصاً على الأسهم القيادية، بما دعم المؤشرات الرئيسة نظراً لوزنها الكبير بها»، مشيراً إلى أن شراء الأفراد كان الداعم الأكبر لجلسة أمس.

صفقات كبيرة

من جهته، قال المدير في شركة الأنصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، إن أهم ما ميز جلسة سوق دبي المالي أمس، الصفقات الكبيرة التي تمت على سهم شركة الاتحاد العقارية، حيث تم تبادل ملكيات على 459 مليون سهم بقيمة 132 مليون درهم، موضحاً أن السهم استحوذ على نحو 18% من تعاملات سوق دبي المالي، وساعد في رفع زخم التعاملات التي تعد الأفضل منذ بداية العام الجاري.

وأكد شعث أن معنويات المستثمرين تشهد تحسناً يوماً بعد آخر بفضل إعادة فتح الأسواق في دبي.

ولفت إلى أن مشتريات الأفراد شكلت الحصة الأكبر من تعاملات السوق، ما يمهد لدخول استثمارات جديدة فردية.

2.66 مليار درهم صافي استثمارات المواطنين في الأسهم منذ بداية 2020

واصل المستثمرون المواطنون ضخ السيولة في أسواق الأسهم المحلية، ما رفع من صافي استثماراتهم إلى 2.66 مليار درهم منذ بداية عام 2020 حتى الرابع من يونيو الجاري، حسبما أظهرت الأرقام الصادرة عن سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية.

وأظهرت المتابعة لحركة تداولات هذه الشريحة من المستثمرين نمو صافي استثماراتهم على المستوى الشهري بنسبة تجاوز 9% تقريباً خلال فترة الرصد، مقارنة بأبريل من العام ذاته، فيما وصلت نسبة النمو إلى 9.6% مقارنة بمارس 2020.

وبلغ صافي استثمارات المواطنين في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 2.322 مليار درهم منذ بداية العام الجاري حتى الرابع من يونيو 2020، بينما بلغ صافي استثمارات المواطنين في سوق دبي المالي نحو341 مليون درهم.

أبوظبي - وام

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