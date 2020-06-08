أسواق المال تشهد أكبر تداولات يومية منذ بداية 2020

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

سجلت أسواق المال المحلية ارتفاعات قوية في جلسة بداية الأسبوع، أمس، بدعم من عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل بنسبة 100% في إمارة دبي، والأخبار الإيجابية على صعيد اتفاق تمديد خفض إنتاج النفط عالمياً.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة أمس بقيمة 16.4 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتداولات في سوقي «دبي المالي» و«أبوظبي للأوراق المالية» نحو 800 مليون درهم، والتي تُعد الأعلى كمعدل يومي منذ بداية عام 2020 حتى الآن.

وأكّد خبيران ماليان أن تعاملات أمس شهدت عمليات شراء حقيقية ومتنوعة، لافتين إلى أن شهية المستثمرين ارتفعت بشكل ملحوظ، بدعم من عودة النشاط الاقتصادي في دبي.

ارتفاعات قوية

وتفصيلاً، حققت أسواق المال المحلية ارتفاعات قوية في جلسة بداية الأسبوع، أمس، بدعم من عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل بنسبة 100% في دبي، فضلاً عن ارتفاعات الأسواق العالمية التي سجلت أعلى معدلاتها خلال أسبوعين، وتمديد خفض إنتاج النفط لمدة شهر إضافي الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المعروفة بتحالف «أوبك بلس».

وختم المؤشر العام لسوق دبي المالي التعاملات مرتفعاً بنسبة 4.6%، فيما سجل سوق أبوظبي للأرواق المالية صعوداً بنسبة 2.37%.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في كلا السوقين نحو 800 مليون درهم، تعد الأعلى كمعدل يومي منذ بداية عام 2020 حتى الآن.

بدورها، ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة أمس بقيمة 16.4 مليار درهم، مستمرة في تعويض خسائرها خلال التراجعات التي صاحبت بداية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

سوق دبي المالي

ووفقاً لبيانات السوقين، فقد أغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 4.6% عند مستوى 2133 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 496 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 29 شركة من أصل 33 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم ثلاث شركات، وبقيت شركة واحدة على ثبات.

وأقفل سهم دبي الإسلامي مرتفعاً 9.5% عند 4.03 دراهم، بتداولات جاوزت 20 مليون سهم، بينما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنحو 4% عند 9.33 دراهم بتداولات قاربت ستة ملايين سهم.

كما تصدّر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً، مرتفعاً بنسبة 6.1% عند 2.77 درهم، بتداولات جاوزت 43 مليون سهم.

«أبوظبي للأوراق المالية»

بدوره، أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة أمس، مرتفعاً بنسبة 2.37% عند مستوى 4405 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 301 مليون درهم.

وأقفل سهم مصرف أبوظبي الإسلامي مرتفعاً بنحو 10% عند 3.78 دراهم بتداولات قاربت 27 مليون سهم، بينما ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 5.6% عند 5.25 دراهم، وبتداولات قاربت خمسة ملايين سهم.

شراء حقيقي

وقال الخبير في أسواق المال، عبدالقادر شعث، إن تعاملات أمس شهدت عمليات شراء حقيقية ومتنوعة، ظهرت جلياً في أحجام التداول الكبيرة التي تعد الأعلى في يوم منذ بداية العام الجاري، مدعومة بأخبار إيجابية مصاحبة لاستئناف حركة القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي بنسبة 100%، الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر العام لسوق دبي المالي، محققاً ارتفاعات قوية، ومضيفاً نحو 100 نقطة فوق إغلاق جلسة تداول الخميس الماضي.

وأكد شعث أن شهية المستثمرين ارتفعت بشكل ملحوظ أيضاً في كلا السوقين، وبدا واضحاً انحسار الخوف، وعودة الثقة، وهو أمر إيجابي تحتاجه أسواقنا المحلية بشدة.

استثمار قليل المخاطر

من جانبه، قال الخبير في أسواق المال، وليد الخطيب، إن مستويات الأسعار المنخفضة تعد استثماراً قليل المخاطر، وهذا ما دفع المستثمرين للشراء بقوة أمس، بدعم من عودة النشاط الاقتصادي المشروط في إمارة دبي، إضافة إلى بيانات الوظائف الأميركية التي رفعت مؤشر «داو جونز» بقوة، ما انعكس إيجاباً على أسواق المال المحلية.

وأضاف أن اتفاق «أوبك بلس» الخاص بتمديد خفض الإنتاج، أسهم كذلك في رفع معنويات المستثمرين، ودفع الأسعار إلى مستويات أعلى تقريباً في كل القطاعات.

إفصاح

أفصحت شركة «تكافل» المدرجة في سوق دبي المالي عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها.

وذكرت الشركة، في بيان على «دبي المالي»، أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 58.03 مليون درهم، تشكل ما نسبته 38.7% من رأسمالها البالغ 150 مليون درهم.

سوقا دبي وأبوظبي سجّلا 16.4 مليار درهم مكاسب سوقية.

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