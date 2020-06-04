التدابير الوقائية تعزّز العودة إلى الإشغال الكامل في دبي

المصدر: قسم الاقتصاد - دبي

استأنفت مراكز تجارية وشركات في دبي، أمس، العودة الكاملة للعمل بنسبة 100%، حسب قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

وأفاد مسؤولون في مراكز تجارية وشركات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن العودة للعمل واكبتها خطط وإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما لجأت مراكز تجارية الى زيادة عدد مشرفي وموظفي الأمن، للتحقق بشكل أكبر من إجراءات التباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة والتزام المتسوقين بارتداء الكمامات.

بدورها، أفادت شركات خاصة بأن عودة موظفي القطاع إلى مقار عملهم سيعطي المزيد من الاطمئنان للمستثمرين، متوقعين حركة بيع وشراء نشطة سيشهدها القطاع العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري.

إلى ذلك، تباينت ردود أفعال شركات تجارية على قرار السماح للشركات بالعمل بنسبة إشغال 100%، وقال رجال أعمال إن القرار يعطي دفعة للأسواق والأعمال، إلا أن تنشيط حجم الطلب مرتبط بعودة حركة الطيران بصورة طبيعية، وعودة المقيمين في الخارج.

بدورهما، قال خبيران في قطاع السياحة، إن عودة الموظفين إلى العمل من المكتب بنسبة 100%، بدأ وسط تدابير مع الالتزام بالتطبيق الدقيق والكامل للإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

للاطلاع على فيديو.. عقاريون: العودة للعمل من المكاتب تعطي مزيداً من الاطمئنان للمستثمرين انقر هنا

للاطلاع على فيديو.. سركيس: التطبيق الكامل للإجراءات الوقائية مع عودة الشركات للعمل بكامل طاقتها انقر هنا

للاطلاع على فيديو.. منافذ وشركات في دبي تطبّق تدابير احترازية لمواكبة عودتها للعمل بنسبة 100% انقر هنا

للمزيد من المواضيع انقر هنا

للمزيد من المواضيع انقر هنا

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news