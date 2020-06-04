بالفيديو..عقاريون: العودة للعمل من المكاتب تعطي مزيداً من الاطمئنان للمستثمرين

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفادت شركات عقارية بأن عودة موظفي القطاع الخاص في دبي إلى مقار عملهم ستعطي المزيد من الاطمئنان للمستثمرين، متوقعين حركة بيع وشراء نشطة سيشهدها القطاع العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن بدء عودة موظفي الشركة إلى العمل من مكاتبهم جاءت وسط التزام تام بالبروتوكولات الصحية التي وضعتها الجهات المختصة، مشيراً إلى أن عودة موظفي القطاع الخاص في دبي لاستئناف عملهم من مقار شركاتهم، لا شك أنها ستسهم في العودة إلى الحياة الطبيعية بسرعة أكبر.

وأضاف أن قرار العودة إلى العمل من المكاتب سيسهم بشكل خاص بالنسبة للقطاع العقاري في إعطاء مزيد من الاطمئنان للمستثمرين، ما سيزيد الطلب على العقار تدريجياً، مع وجود رغبة لشراء أصول عقارية في ظل أسعارها المغرية للاستثمار.

ولفت الزرعوني إلى أن القطاع العقاري في دبي مقبل على فترة انتعاش بعد قرار استئناف العمل في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية كافة، متوقعاً حركة بيع وشراء نشطة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

من جانبه، قال المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن جميع موظفي الشركة عادوا إلى العمل من مكاتبهم في مقر الشركة، مؤكداً التزام الجميع بارتداء الكمامات والقفازات، فضلاً عن استخدام المعقمات وترك مسافة آمنة بين الموظفين، وقياس درجة حرارتهم للتأكد من سلامتهم قبل دخولهم الشركة.

وأضاف أن الموظفين بدأوا تقديم الخدمات والاستشارات العقارية للعملاء الذين يزورون الشركة.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، إن قرار العودة إلى العمل له انعكاسات إيجابية قوية على الأسواق بعد هدوء استمر أكثر من شهرين، مشيراً إلى أن قطاع العقارات سيكون الأسرع تعافياً خلال الشهرين المقبلين مقارنة بالقطاعات السياحية.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذى لمجموعة «كليندست جروب»، جوزيف كليندست، المطور العقاري لمشروع جزر قلب أوروبا: «كنا متفائلين بانتهاء هذا الوضع سريعاً، وبالفعل جاء قرار إعادة الفتح لجميع الشركات والدوام من المكاتب في وقته بعد ما مضى أكثر من شهرين من تطبيق نظام العمل عن بعد»، مؤكداً أن الشركة طبقت جميع الإرشادات والإجراءات الاحترازية في ما يتعلق بالعمل من مقر الشركة. كما أكد قدرة دولة الإمارات على احتواء الأزمة سريعاً، مدللاً على ذلك بإعادة العمل من مقر الشركات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»، فرهاد عزيزي: «نولي صحة وسلامة موظفينا وعملائنا والمجتمع عموماً أهمية قصوى، كما تتخذ (عزيزي) العديد من الخطوات للإسهام في الحد من تفشي (كورونا)، تماشياً مع التوجيهات الصحية الصادرة عن الجهات الحكومية المحلية والمنظمات الدولية».

وأضاف أن الشركة طبقت إجراءات صارمة مع عودة العمل من المكاتب، أهمها التباعد الجسدي، فيما استخدمت ثلث طاقة الحافلات لنقل العمال، في حين تم ترتيب مساكن العمال بواقع شخصين في الغرفة الواحدة، مع توزيع أوقات الراحة طوال اليوم للحيلولة دون التجمعات الكبيرة.

توقعات بحركة بيع وشراء نشطة لعقارات دبي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

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