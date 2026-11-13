بعد إغلاقه بسبب حريق في 2017.. "لامسي بلازا" يعود باسم "ذا بلازا"

يستعد مركز التسوق العريق "لامسي بلازا" في منطقة عود ميثاء بدبي للعودة إلى قطاع التجزئة بعد إغلاق دام نحو 9 سنوات، على أن يستأنف نشاطه تحت اسم جديد هو "بلازا"، خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2027، وفق "غلف نيوز".

ويدار العقار حالياً من قِبل شركة "أزور للعقارات"، التي أجرت أعمالاً على واجهة المبنى الخارجية، استعداداً لبدء مرحلة جديدة لهذا المعلم.

وافتُتح "لامسي بلازا" عام 1997، وكان أحد أبرز مراكز التسوق في دبي ويضم أكثر من 150 متجراً، إلى جانب دار سينما وهايبر ماركت وقاعة مطاعم. كما بقي راسخاً في ذاكرة كثير من سكان دبي القدامى بفضل تصميمه الداخلي المميز، ولا سيما مجسم المهرج الذي كان يتحرك على حبل صعوداً وهبوطاً بين الطوابق.

وتوقف المركز عن العمل في مارس 2017 عقب اندلاع حريق، وظل المبنى مغلقاً لسنوات.

وبيع «لامسي بلازا» عبر مزاد في أغسطس 2025 مقابل 188.7 مليون درهم.