بلدية أبوظبي تعلن فتح باب التسجيل للسوق المجتمعي في حديقة العائلة أ بين 22 أكتوبر لغاية 1 نوفمبر

أعلنت بلدية أبوظبي اتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع، فرصة المشاركة في السوق المجتمعي الذي سيقام بين الفترة 22 اكتوبر ولغاية 1 نوفمبر، في حديقة العائلة أ ضمن تجربة مميزة تجمع المشاريع وأفراد المجتمع وتعزز التواصل بينهم.

وقالت البلدية إن التسجيل بدأ اليوم ويستمر لغاية 15 أكتوبر.

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